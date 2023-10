Premier League : Tottenham s’impose à Crystal Palace et prend le large

C’est bien simple, Tottenham est assuré d’être leader de Premier League à l’issue de cette 10e journée du Championnat d’Angleterre. Alors qu’ils étaient en déplacement chez leur voisin Crystal Palace, les Spurs ont eu du mal, mais se sont imposés sur la pelouse du Selhurst Park Stadium. Peu après la pause, Ward a manqué de chance et a dévié une belle reprise de Maddison dans ses propres buts pour l’ouverture du score de Tottenham (1-0, 53e).

Et quelques minutes plus tard, à la suite d’une superbe action collective, Son pouvait conclure et faire le break (2-0, 66e), pour son 8ème but de la saison avec les Spurs. La réduction du score d’Ayew ne changeait rien (2-1, 90e+4). Les hommes d’Ange Postecoglou marchent sur l’eau et restent en tête de Premier League avec cinq points d’avance sur Manchester City et Arsenal, qui joueront ce week-end. La suite pour les Spurs ? Un derby sous haute tension contre Chelsea.