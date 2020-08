Everton lance les hostilités pour Sergio Reguilon

Après une saison en prêt du côté du FC Séville, où il a obtenu le titre de meilleur latéral gauche de Liga, Sergio Reguilon est de retour au Real Madrid. Bouché par Marcelo et par Ferland Mendy, le jeune espagnol est gentiment poussé dehors. Et les prétendants se bousculent pour attirer le joueur de 23 ans auteur de 2 buts et 4 passes décisives en 31 matchs de Liga.

La Premier League particulièrement lorgne l'international espoirs. Et Everton aurait pris une longueur d'avance. En effet, selon Sky Sports, les Toffees auraient formulé une offre de 18 millions d'euros au Real Madrid pour tenter de le récupérer. Dans sa quête de trouver un remplaçant à un Leighton Baines parti à la retraite, Carlo Ancelotti aurait choisi le défenseur formé au Real Madrid.