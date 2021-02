OM : les supporters fracassent Dimitri Payet

La suite après cette publicité

Les groupes de supporters marseillais tenaient une conférence de presse ce vendredi après-midi. Après avoir exprimé leur lassitude sur la gestion quotidienne de l'OM par Jacques-Henri Eyraud, les ultras olympiens n'ont pas épargné Dimitri Payet. Rachid Zeroual responsable des South Winners s'en est ouvertement pris au milieu offensif olympien. L'intéressé reproche à l'international français de l'avoir joué individualiste lors de sa prolongation de contrat.

« On apprend qu’un joueur comme Payet n’est pas un brin solidaire avec son équipe, qu’il a manipulé les autres et qu’il a négocié (une prolongation) pour lui parce qu’il a vu qu’il avait une présidence fantôme qui ne comprenait rien au ballon. Voir qu’un mec comme lui, parce que ce n’est même plus un joueur, c’est un mec, a signé pour cinq ans à l’OM (jusqu'en 2024)… Il n’y a que la Bonne Mère qui est éternelle à Marseille, Payet non. Lui aussi il faut qu’il rentre chez lui, il y en a marre, » a ainsi lâché Zeroual. l'intéressé appréciera…