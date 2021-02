OM : les supporters partent en guerre contre Jacques-Henri Eyraud !

La suite après cette publicité

Plus que jamais, le torchon brûle entre la direction de l'Olympique de Marseille et les associations de supporters. Depuis plusieurs semaines, les divergences d'opinions entre le président de l'OM Jacques-Henri Eyraud et les fans olympiens se sont multipliées. Pire, le point de non retour a été atteint entre les deux parties qui enchaînent les passes d'armes. Avec en point d'orgue, la mise en demeure envoyée par Eyraud et le head of business Hugues Ouvrard à certaines associations de supporters suite aux incidents survenus à la Commanderie avant la rencontre entre l'OM et le Stade Rennais.

Les hautes sphères olympiennes menacent même ces dernières de stopper la convention qui lie les deux parties. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour les ultras marseillais, qui en parallèle, ont moyennement goûté à l'initiative présidentielle dénommée Agora OM. Cette cassure entre la direction du club phocéen et ses supporters a provoqué un gigantesque tollé au sein de la cité phocéenne. Plusieurs acteurs politiques ou encore anciennes gloires de l'OM ont stigmatisé l'attitude du board olympien vis-à-vis de ses ultras. C'est dans ce climat délétère, avec un boycott des réseaux sociaux du club à la clé, que les fans marseillais tenaient ce vendredi une conférence de presse au palais du Pharo. Six clubs de supporters étaient présents (South Winners, Ultras, Fanatics, Dodgers, MTP, et club des amis de l’OM).

Les ultras marseillais réclament le départ de Jacques-Henri Eyraud

Après la lecture d'un communiqué commun rappelant à l'actuelle direction tous les objectifs évoqués en 2016 et non atteints jusqu'à présent, les responsables de groupes ont égratigné Jacques-Henri Eyraud et sa gestion quotidienne de l'OM. Les intéressés lui reprochent notamment son incapacité à défendre l'institution, des pseudo-partenariats avec des clubs locaux et sa méconnaissance du microcosme marseillais. « Vous n'avez rien compris, nous ne voulons pas de votre modèle américain, de votre fan expérience aseptisée. (...) L'OM est une religion, transmise de génération en génération, c'est un membre à part entière de chaque famille. (...) Aussi, face à l'échec avéré de votre projet, nous ne vous considérons plus comme le dirigeant du club. Il est temps de quitter l'OM, » clament en cœur les ultras olympiens. En clair, tant que Jacques-Henri Eyraud restera à la présidence, aucun dialogue ne sera possible avec les supporters.

Les dernières démarches initiées par la direction de l'Olympique de Marseille ont définitivement scellé la rupture entre les deux parties. Les aspirations des supporters demeurent limpides : introniser un nouveau président capable d'appréhender au mieux l'OM et ses spécificités, et une réelle implication de l'actionnaire majoritaire Frank McCourt. Par la suite, les six responsables des groupes ont évoqué les actions susceptibles d'être menées dans les prochaines semaines. « La suite? McCourt comme Eyraud vont se retrouver face à tout Marseille, on va faire des demandes de manifestations à la préfecture, on va tous descendre sur la Canebière, » lance Rachid Zeroual le responsable des South Winners. Qu'on se le dise, les supporters de l'OM sont partis en croisade contre leur direction.