OM : les supporters annoncent la rupture avec les dirigeants !

L'Olympique de Marseille est en grande difficulté en ce moment. En effet, outre des résultats catastrophiques et une seule victoire en Ligue 1 enregistrée en 2021 (3-1 contre Montpellier, le 6 janvier dernier), les joueurs, maintenant coachés par Nasser Larguet, reçoivent, ce mercredi, un OGC Nice avec une équipe complètement décimée. Mais ce n'est pas tout. En effet, il existe maintenant une guerre ouverte entre les supporters du club et les dirigeants de l'écurie marseillaise.

Jacques-Henri Eyraud, le président délégué, et Hugues Ouvrard, le head of business sont dans le viseur. Suite aux incidents survenus avant la confrontation face à Rennes, l'OM a envoyé une mise en demeure à certains groupes de supporters les menaçant de résilier la convention liant les parties. C'est-à-dire de leur retirer leurs avantages et notamment leurs places dans les gradins de l'Orange Vélodrome. Les politiques s'en sont mêlées et maintenant, les supporters répondent.

Les Ultras demandent aux dirigeants de partir

En effet, ces derniers ont écrit une lettre ouverte à l'intention d'Hugues Ouvrard, que La Provence s'est procurée. « Vous remettez en cause notre qualité de supporter de l’Olympique de Marseille. Immédiatement, la réaction de l’ensemble de la communauté marseillaise est sans équivoque. Anciennes gloires du Club, mairie, élus, journalistes, mais surtout l’ensemble des supporters sont unanimes : vous n’avez strictement rien compris à Marseille », peut-on ainsi lire au début.

Mais la suite est encore pire pour les dirigeants. « En cet état, alors que nous sommes les garants depuis des décennies de l’identité de notre Club, nous ne vous considérons plus, ni vous-même, ni celui qui s’exprime à travers vous, Jacques Henri Eyraud, comme dirigeants de l’Olympique de Marseille. Il est désormais inutile de feindre dans les médias une volonté de dialogue.La rupture est consommée. De votre fait, le dialogue est devenu impossible. Enfin, nous demandons à tous les amoureux du Club de se faire entendre, eux aussi, dans ce combat en se désabonnant massivement de tous les réseaux sociaux, si chers à la direction. Nous demandons de boycotter aussi les produits dérivés de l’Olympique de Marseille. Nous organiserons, incessamment sous peu, une conférence de presse pour mettre un terme à cette mascarade.Tout Marseille vous le réclame : PARTEZ !! » Voilà qui est clair.