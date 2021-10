Juventus : Giorgio Chiellini aurait préféré que CR7 parte plus tôt

Le départ soudain de Cristiano Ronaldo en fin de mercato a mis la Juventus dans l'embarras. L'attaquant portugais, qui a filé dans la dernière ligne droite du mercato estival à Manchester United, a plombé quelque peu la stratégie turinoise avant d'aborder l'exercice 2021-2022. Dans une interview accordée à DAZN, Giorgio Chiellini est revenu sur cet épisode qui a laissé des traces dans le vestiaire et pas seulement.

La suite après cette publicité

« Il est parti le 28 août, cela aurait sûrement été mieux pour nous s'il était parti plus tôt. On aurait pu mieux se préparer. Nous avons payé quelque chose. Ce n'était pas une chose difficile à gérer, mais cela crée un petit choc pour vous et à mon avis, nous avons payé quelque chose en termes de points lors des premiers matchs. S'il y était allé le 1er août, nous aurions eu le temps de mieux nous préparer et nous aurions atteint le début du championnat un peu plus prêt, » a ainsi jugé le défenseur central italien. Le message est passé.