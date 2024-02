FC Barcelone : Lamine Yamal a tout cassé

La situation du FC Barcelone est plutôt compliquée. Empêtré dans une crise financière et sportive évidente, le Barça n’a plus que la Ligue des Champions pour sauver sa saison. Et force est de constater qu’au vu de ses prestations, il est difficile de présenter le club catalan comme un candidat sérieux au titre dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Les fans du champion d’Espagne en titre, déjà hors de la course pour défendre cette couronne de champion, ont tout de même quelques raisons de suivre la fin de saison et se consoler avec certaines choses… On pense ainsi aux jeunes de La Masia qui pointent peu à peu le bout de leur nez, et ils sont plutôt nombreux, à l’image de Marc Guiu ou Hector Fort et Pau Cubarsi. Et Lamine Yamal, forcément, qui est déjà un membre de l’équipe première à part entière.

Encore un record qui tombe

Avec son doublé face à Granada (3-3), Lamine Yamal a encore écrit un peu plus son nom dans l’histoire du Barça, mais aussi du football espagnol. Il est par exemple devenu le joueur le plus jeune à inscrire un doublé dans le championnat espagnol. Il est aussi le joueur qui a atteint les 10 actions décisives (buts + passes décisives) en Liga de façon la plus précoce. Il est, au lendemain d’une déconvenue face au dix-neuvième de Liga, un des rares joueurs à se sauver dans les analyses des médias catalans. « Lamine ne mérite pas de vivre ça », explique Sport, en référence au contexte difficile dans lequel doit évoluer la pépite espagnole.

Une des rares lueurs d’espoir dans un horizon assez maussade, en somme. En plus des stats citées plus haut, il y a un autre chiffre dévoilé par la presse catalane qui est pour le moins surprenant. Il est ainsi le joueur qui a récupéré le plus de ballons contre Granada, 8 au total ! Plutôt surprenant, donc. D’ici la fin de saison, nul doute que Lamine Yamal nous réserve de nouvelles belles prestations…