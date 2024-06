Real Madrid : l’avis fort de Joselu sur Mbappé

Mbappé arrive à Madrid, accompagné d’Endrick. Si le secteur offensif madrilène était assez limité quantitativement parlant cette saison, la donne sera bien différente la saison prochaine. Deux arrivées qui vont logiquement créer de la concurrence pour des joueurs comme Rodrygo, mais aussi pour Joselu. Ce dernier s’est exprimé sur l’arrivée du Français au micro de la radio espagnole Onda Cero.

« C’est un joueur d’une dimension énorme. Il peut devenir un joueur iconique du club. Le Real Madrid va avoir plus de solutions offensives », a-t-il lancé, avant d’évoquer la concurrence : « plus tu as de joueurs, mieux c’est. Il y aura plein de matchs, de compétitions, de blessures. Tu ne sais jamais ce qui peut se passer, le club et le coach veulent se couvrir un peu, donc plus tu as de joueurs, mieux c’est ». Pas inquiet le Joselu !