Qu'attendre du Real Madrid de Carlo Ancelotti ?

C'est allé très vite. Carlo Ancelotti est de retour sur le banc du Real Madrid. L'entraîneur de la Décima (la dixième LdC du Real Madrid, NDLR) va prendre la relève de son ancien poulain Zinedine Zidane, avec un sacré chantier devant lui. C'est lui qui va devoir mener à bien la révolution tant attendue, qui se fera donc a priori dans un certain calme et sans véritable rupture avec ce qui était déjà en place à Madrid. Une saison à venir pendant laquelle l'Italien va devoir faire des choix forts avec certains cadres du vestiaire peut-être en bout de course, tout comme il va devoir réussir à lancer des jeunes joueurs dans le grand bain ou en relancer certains.

Le tacticien transalpin arrive pour lancer un nouveau cycle, mettant fin à celui qu'il avait lui même lancé. L'objectif de la saison prochaine est clair : si on ne peut pas vraiment parler de saison de transition pour un club de ce calibre, on s'attend à un Real Madrid bien différent. Sur le papier, comme dans la pratique sur le terrain. En revanche, il convient de signaler qu'à l'époque, il récupère une équipe qui était déjà sur une dynamique assez positive avec José Mourinho, avec des joueurs clé qui ne demandaient qu'à franchir ce dernier pallier, ce qui n'est pas le cas actuellement. Plus qu'un accompagnateur, l'ancien du PSG va devoir endosser le costume de bâtisseur. Ce qui fait déjà douter certains observateurs.

Pas de grande révolution dans le jeu

Relancer ce milieu de terrain, resolidifier la défense, remettre des joueurs dans le bain, accompagner la progression des Mirlos Five du Castilla (la génération des Antonio Blanco, Sergio Arribas, Miguel Gutierrez, Marvin Park et Victor Chust) ou de joueurs comme Vinicius Junior et bien d'autres tâches encore. Voilà l'ampleur du chantier qui attend l'ancien joueur de la Nazionale. On peut cependant imaginer que pour lui, il sera moins difficile d'accepter de convaincre des cadres qu'ils vont devoir laisser leur place, progressivement. On peut aussi légitimement penser que ce milieu Casemiro-Kroos-Modric a vécu ces dernières heures de gloire cette saison, et qu'il va aussi falloir trouver - même si cela peut se faire par le biais du mercato - des soutiens fiables pour Karim Benzema aux avant-postes. Des joueurs comme Martin Odegaard ou Take Kubo, qui reviendront de prêt, ont une carte à jouer tant l'Italien apprécie ce profil de joueur.

Et dans le jeu alors ? Pas de surprise a priori. Sur les grandes lignes, on devrait être dans la continuité de Zinedine Zidane... qui était lui même dans une certaine continuité de Carletto. Les joueurs de l'effectif actuel ne devraient pas être déboussolés, avec un 4-3-3 très probable auquel Ancelotti apportera quelques modifications lorsqu'il l'estimera nécessaire. On cherchera probablement à avoir un peu plus de contrôle qu'avant, en mettant en avant les joueurs de ballon dans le dernier tiers du terrain, là où le jeu de Zinedine Zidane passait beaucoup par les côtés, dans les derniers mètres du moins. On peut aussi espérer quelques repositionnements astucieux de certains joueurs, ce dont le Français n'a jamais vraiment été friand. On a déjà hâte de voir ça !