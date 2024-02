Crystal Palace officialise l’arrivée d’Oliver Glasner

C’était annoncé, c’est désormais officiel. Après le départ de Roy Hodgson, Crystal Palace vient d’officialiser l’arrivée d’Oliver Glasner (49 ans). Passé par l’Eintracht Francfort, le technicien autrichien s’offre donc un nouveau challenge avec l’actuel 16e de Premier League. Crystal Palace F.C. a le plaisir de confirmer la nomination d’Oliver Glasner au poste d’entraîneur, précise le communiqué des Eagles.

«Je suis très heureux de rejoindre Crystal Palace F.C. en tant que manager. J’ai hâte de travailler avec une équipe talentueuse, de rencontrer les supporters du club et de vivre l’atmosphère de Selhurst Park dont j’ai tant entendu parler. Ce fut un plaisir de rencontrer Steve et Dougie, et j’ai hâte de travailler avec eux pour atteindre nos objectifs», a de son côté assuré Oliver Glasner.