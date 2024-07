Revivez la défaite de l’Olympique de Marseille face à Nîmes !

Fin de ce match commenté

Merci à toutes et à tous de nous avoir suivi lors de cette rencontre. Bonne soirée !

C’EST TERMINÉ ! L’OM s’incline dans son premier match de préparation face à Nîmes. Les joueurs de Roberto De Zerbi n’ont pas trouvé le chemin des filets. Marseille jouera son deuxième match de préparation face à Toulon ce mercredi 24 juillet.

88e: Corner obtenu par Enzo Sternal dans les dernières minutes de jeu. Le corner est joué mais il ne donne rien.

87e: Coup franc pour l’OM à 30m des buts de Nîmes. Dernière occasion pour Marseille.

85e: Heureusement pour les Marseillais, la frappe nîmoise n’est pas cadrée et elle est donc sans conséquences. Plus que 5 minutes à jouer !

84e: Les joueurs de l’OM manquent de justesse technique dans leurs passes.

82e: Les Marseillais n’y arrivent pas. Il y a de nombreuses pertes du ballon dans le jeu et les Olympiens n’arrivent pas à mettre en danger la défense nîmoise.

80e: Marseille récupère le ballon après une faute nîmoise dans le camp marseillais.

77e | Ben Seghir manque le cadre

Après avoir enrhumé toute la défense nîmoise, Ben Seghir tente une frappe mais elle finit derrières les cages de Nîmes. Les Marseillais poussent dans les dernières minutes de la rencontre !

74: Sternal tente sa chance de la tête après un magnifique centre depuis son couloir droit de François-Régis Mughe mais c’est directement capté par le gardien nîmois.

72e: Nouvelle frappe nîmoise mais elle est hors cadre.

70e: Les Marseillais récupèrent le ballon après une faute nîmoise. L’OM n’a toujours pas réduit le score.

68e: Le match reprend.

68e: Nouvelle pause fraîcheur dans cette rencontre.

67e: Grosse faute sur le gardien marseillais qui s’est fait toucher alors qu’il dégageait des poings un ballon aérien.

65e: L’OM s’appuie beaucoup sur son côté droit pour se créer des occasions. François-Régis Mughe s’est offert une nouvelle occasion depuis son couloir droit mais il a manqué le cadre. Le ballon file en sortie de but.

64e: C’est Pol Lirola qui porte le brassard de capitaine dans cette seconde période.

62e: Les Marseillais poussent mais ne trouvent pas la solution pour l’instant.

58e | Grosse occasion de Enzo Sternal !!

Sternal n’était pas loin de réduire le score pour l’OM. Trouvé à l’entrée de la surface dans le dos de la défense nîmoise, Sternal décoche une frappe du plat du pied droit, le gardien nîmois s’interpose face à la puissante frappe.

55e: L’OM évolue actuellement en 3-5-2.

54e: Marseille obtient la faute et récupère le ballon.

52e: Les Marseillais tentent de trouver des solutions mais ils n’arrivent pas à mettre en danger les Nîmois.

50e: Salim Ben Seghir et Darryl Bakola ont également fait leur entrée à la pause ! De Zerbi fait confiance aux jeunes.

48e | Les Crocodiles font le break !

Grosse incompréhension dans la défense centrale marseillaise ! Nîmes profite de la situation pour faire le break.

47e: Pol Lirola, Enzo Sternal, François-Régis Mughe, Emran Soglo ont fait leur entrée dans le match

46e | C’est reparti dans ce match de préparation entre l’OM et Nîmes !

45e | C’est la mi-temps dans cette rencontre entre l’OM et Nîmes !

44e: Les Marseillais poussent dans les dernières minutes de la première période.

40e | Nîmes ouvre le score (1-0) !

Après un premier arrêt, Ruben Blanco est battu sur la deuxième tentative nîmoise.

38e: Kelyliane Abdallah élimine un joueur nîmois dans son couloir droit puis centre du pied droit mais le ballon file en sortie.

37e: Certains joueurs de l’OM sont partis à l’échauffement !

35e: Magnifique passe de Quentin Merlin pour Luis Henrique dans la profondeur dans le couloir gauche du camp nîmois. Le Brésilien n’a pas réussi à toucher un olympien après son centre.

33e | La frappe de Keyliane Abdallah !

Abdallah décoche une puissante frappe du pied gauche qui passe juste à côté des cages nîmoises ! Le jeune olympien n’était pas loin d’ouvrir le score pour l’OM.

32e: Merlin perd un ballon et permet à Nîmes de partir en contre attaque. Heureusement la défense marseillaise fait un bon retour et éloigne le danger.

30e: Faris Moumbagana est trouvé dans le dos de la défense nîmoise dans la profondeur, il décoche une puissante frappe du pied gauche mais elle passe juste devant les cages de Nîmes. Keyliane Abdallah n’était pas loin de reprendre le ballon !

28e | Coup franc pour Nîmes après la faute de Meïté juste à l’entrée de la surface marseillaise !

C’est frappé du pied droit mais ce n’est pas cadré. C’est sans danger pour Ruben Blanco et l’OM.

27e: Brassier provoque la faute et permet à Nîmes d’obtenir un coup franc dans la moitié de terrain.

26e: C’est la pause fraîcheur dans ce match. Roberto De Zerbi en profite pour donner des consignes à ses joueurs.

25e: Les Marseillais pressent très haut les joueurs de Nîmes et récupèrent très vite le ballon.

24e: Même si la rencontre est amicale les deux équipes mettent beaucoup d’intensité dans les duels !

23e: Leo Balerdi tente une frappe lointaine mais elle finit directement dans les gants du gardien du Nîmes Olympique.

21e: Quentin Merlin obtient un coup franc à droite du camp marseillais après avoir subit une faute nîmoise.

19e: Luis Henrique concède la touche après avoir raté son contrôle.

18e: Keyliane Abdallah est très actif sur son côté droit, il a touché de nombreux ballon depuis le début de la rencontre.

16e: L’OM est bien en place et confisque le ballon aux Nîmois.

14e: Harit trouve dans l’axe du jeu Faris Moumbagna mais le Camerounais n’arrive pas à contrôler le ballon.

13e | La frappe de Abdallah !!

Amine Harit décale sur sa droite Abdallah, le jeune olympien décoche une frappe du pied gauche mais il manque le cadre.

10e: Premier carton jaune pour Nîmes après la faute sur Faris Moumbagna

9e | La percée de Luis Henrique !

Moumbagna subit une grosse faute, l’arbitre laisse l’avantage. Luis Henrique part dans son couloir gauche perce la défense nîmoise avant de s’engouffrer dans la surface adverse mais le gardien de Nîmes se saisit du ballon.

8e: Bon temps fort pour Nîmes qui met en danger la défense marseillaise.

7e: Nîmes perd vite le ballon face au bon pressing de l’OM. Les Nîmois n’arrivent pas à installer leur jeu face à la bonne défense marseillaise.

5e | Première frappe pour Nîmes !

Abdallah rate sa remise et permet à Nîmes de récupérer le ballon. Première frappe nîmoise mais c’est directement dans les gants de Ruben Blanco.

3e: Abdallah tente de trouver dans la surface Moumbagna mais la défense de Nîmes récupère le ballon.

2e: | Luis Henrique est lancé dans la profondeur dans le couloir gauche, il centre mais il est contré. L’OM obtient le premier corner de la rencontre.

1re: L’OM obtient un premier coup franc dans la moitié de terrain.

C’est parti pour OM - Nîmes !

18h05 | Les deux équipes font leur entrée sur la pelouse du Centre Robert Louis-Dreyfus

Leo Balerdi est le capitaine de l’OM dans cette rencontre.

18h | Le coup d’envoi dans quelques instants 🕰️

17h45 | Premier test pour l’OM de Roberto De Zerbi

L’Olympique de Marseille va disputer son premier match de préparation. Nouveau coach, nouvelles recrues… l’équipe de l’OM a été renouvelée cette été durant le mercato estival, qui est loin d’être fini pour Marseille.

17h30 | Le onze marseillais

L’OM s’organise en 4-3-3 avec Blanco aux cages. En défense, on retrouve Merlin, Balerdi, Brassier et Meïté. Ounahi, Kondogbia et Abdallah sont au milieu de terrain. Et enfin, Henrique, Harit et Moumbagna vont animer l’attaque marseillaise.

17h20 | Bienvenue au Centre Robert Louis-Dreyfus !

Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Foot Mercato pour suivre en direct commenté le premier match de préparation de l’OM face à Nîmes.

Le coup d’envoi est prévu à 18h00 !