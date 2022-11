Ligue 1 : Martin Terrier élu joueur du mois d'octobre

Après Neymar Jr en août et Lionel Messi en septembre, il fallait un attaquant du Stade Rennais pour stopper la série des joueurs du Paris Saint-Germain primés. En effet, Martin Terrier a été décoré du prix de meilleur joueur du mois d'octobre en Ligue 1. Il remporte donc sa première distinction personnelle de la saison devant son coéquipier au SRFC Amine Gouiri et La Pulga.

Auteur de 5 buts et 2 passes décisives, le buteur de 25 ans a participé au mois plein de la formation bretonne (3e au classement), vainqueure de ses cinq rencontres de championnat en octobre. Au total, Martin Terrier comptabilise 11 buts et 5 passes décisives entre la Ligue 1 et la Ligue Europa, où les Rouge et Noir se sont qualifiés pour les seizièmes de finale, ce sera face au Shakhtar Donetsk.