Real Madrid : le conseil de Luis Figo à Kylian Mbappé

La nouvelle n’a pas encore été officialisée, mais Kylian Mbappé va bel et bien quitter le Paris Saint-Germain à la fin de la saison pour s’engager avec le Real Madrid. En Espagne, plus aucun doute n’est permis et beaucoup de médias parlent déjà du Français comme d’un nouveau Merengue.

Ce mardi, Luis Figo a d’ailleurs donné un petit conseil à Mbappé pour son aventure madrilène. « Qu’il soit heureux. C’est le plus important dans la vie. J’ai cherché mon bonheur et j’ai eu la chance de venir au Real Madrid et d’y rester cinq ans », a-t-il déclaré à Marca. À bon entendeur…