Mercato : Timo Werner veut quitter Chelsea !

C’est ce qu’on appelle un beau fiasco. En 2020, Chelsea mettait 53 millions d'euros sur la table pour arracher Timo Werner au RB Leipzig. Avec le club allemand, l’attaquant natif de Stuttgart avait inscrit la bagatelle de 78 buts en 127 matches de Bundesliga. À Londres, les Blues l’attendaient donc comme leur nouveau leader offensif. En vain.

Depuis bientôt deux saisons, Werner à Chelsea a enregistré 19 passes décisives et autant de buts en 80 matches, toutes compétitions confondues. Et cette année, il n’a trouvé le chemin des filets qu’à une reprise en Premier League. Autant dire que son bilan est très compliqué à défendre, d’autant que Thomas Tuchel préfère aligner Kai Havertz en pointe, depuis le spleen de Romelu Lukaku.

Heureusement pour Werner, les parenthèses avec l’équipe nationale lui redonnent du baume au cœur. Avec l’Allemagne, il a joué six matchs sur huit possibles et a marqué six buts. Des moments trop brefs. Bientôt de retour à Londres, Werner semble toutefois décidé à mettre un terme à son calvaire. « Les choses ne se passent pas comme je le voudrais à Chelsea », a-t-il déclaré après la rencontre contre Israël.

Un départ pas simple à négocier

Et selon SPORT 1, le joueur et son agent Volker Struth veulent quitter Londres. Le représentant du buteur discute d’ailleurs avec plusieurs clubs dont le Borussia Dortmund. Les Marsupiaux s’apprêtent à perdre Erling Haaland et sont à la recherche d’un joueur capable de le remplacer (Karim Adeyemi est également pisté). Mais pour partir, Werner devra surmonter plusieurs obstacles.

Tout d’abord, Chelsea n’est pas encore autorisé par le gouvernement britannique à réaliser des transactions. Et s’ils arrivent à l’être d’ici cet été, les Blues réclameront plus de 40 M€. Un tarif pas abordable pour tous les courtisans de l’Allemand. Enfin, ce dernier perçoit un salaire très confortable à Londres (16 M€ bruts par an). En cas de départ, Werner devra donc sans doute faire des compromis !