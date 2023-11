Maccabi Haifa - Rennes : les compositions officielles

Rennes veut continuer sa course en tête du groupe F de Ligue Europa ! Les Bretons affrontent le Maccabi Haifa à 18h45 ce soir à Budapest, pour le compte de la 5e journée de C3 du groupe F. Les Rennais, qui ont retrouvé Julien Stéphan sur le banc, ont battu le Maccabi 3-0 au match aller, et peuvent compter 12 points en cas de succès ce soir. Haifa de son côté n’a qu’un point à son compteur, avec un match en moins, et devra se réveiller pour espérer rester européen après les fêtes.

Pour cette affiche, Stéphan fait tourner et laisse Bourigeaud et Kalimuendo sur le banc. Yildirim sera en pointe devant Gouiri et Terrier. Assignon animera le couloir droit, Truffert le gauche, autour de Le Fée et Matic. En défense, Wooh et Theate encadrent Omari. Pour le Maccabi, Pierrot sera en pointe du 4-3-3 avec David à droite et Podgoreanu à gauche. Jaber, Show et Chery formeront le milieu de terrain.

Les compositions

Maccabi Haifa : Kaiuf - Kandil, Simic, Seck, Gershon - Jaber, Show, Chery (cap.) - David, Pierrot, Podgoreanu

Rennes : Mandanda (cap.) - Wooh, Omari, Theate - Assignon, Le Fée, Matic, Truffert - Gouiri, Yildirim, Terrier