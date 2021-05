OM : Dimitri Payet tacle sèchement le niveau de l'arbitrage en Ligue 1

Dimitri Payet (34 ans) sort la sulfateuse. Ce dimanche soir, l'incroyable saison 2020-2021 de Ligue 1 a rendu son verdict. Le LOSC a ainsi remporté son 4ème titre de champion de France, en finissant devant le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco. La course au titre était bien loin des esprits marseillais cette saison, qui voit l'Olympique de Marseille terminer à la 5ème place de l'élite du football français pour valider son billet pour la Ligue Europa. Pour cette 38ème et dernière journée, les hommes de Jorge Sampaoli ont égalisé au bout du temps additionnel (1-1, 90e+14) grâce à un penalty transformé par Arkadiusz Milik après de longues minutes de flottement.

L'arbitre de cette rencontre avait en effet pourtant sifflé la fin du match quelques minutes auparavant, mais la VAR est intervenue et a demandé à M. Ben El Hadj de visionner l'ultime action avec en ligne de mire une faute de de Matthieu Udol sur Avlaro Gonzalez. Un improbable scénario qui a fortement déplu au numéro 10 de l'OM, qui l'a fait savoir à l'issue de match longtemps insipide. Ce n'était pas le match de l'année. On a essayé de jouer, mais en face, ils n'étaient pas venus pour jouer... il faut deux équipes pourquoi ont envie de jouer pour faire un beau match, a d'abord honnêtement lancé Dimitri Payet au micro de Canal +, comme pour s'achauffer, avant de poursuivre.

« Il faut que tout le monde se remette en question »

« Je suis pour la VAR, il n'y a pas de souci. Mais un moment donné il faut que tout le monde se remette en question. Il y a des coupures de 5 minutes dans le match. Il faut passer un cap dans tout ça, pour que ça joue, qu'il y ait des buts. Je prends exemple sur l'Angleterre, j'y ai joué et ce n'est pas pareil. Il faut que ce soit des deux côtés, je me plains pour le championnat et pour le jeu, pas pour l'Olympique de Marseille. J'espère que la saison prochaine, on sera mieux, que les arbitres seront mieux, que le championnat sera mieux. »

Le message de Dimitri Payet est clair : selon lui, l'arbitrage vidéo est mal utilisé par des arbitres qui peuvent également mieux faire sur les pelouses de Ligue 1. La sortie du milieu offensif olympien ne devrait pas manquer de faire réagir. Elle devrait également relancer l'éternel débat du niveau de l'arbitrage dans l'Hexagone.