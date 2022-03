Le Real Madrid face au colossal chantier des prolongations

La suite après cette publicité

Galactiques, acte III. Cet été, le mythique stade Santiago Bernabéu pourrait être le théâtre de présentations de nouvelles stars merengues. Après une première génération menée par les Ronaldo, Zidane, Figo et Beckham, puis une seconde incarnée par CR7, Benzema et Bale, la Casa Blanca veut tout faire pour attirer Kylian Mbappé et/ou Erling Braut Haaland dans ses filets. Deux talents qui font saliver Florentino Pérez et les supporters depuis un moment.

Mais les Madrilènes doivent trouver des liquidités tout en gérant aussi un chantier des prolongations déterminant. Priorité aux joueurs dont le contrat prend fin le 30 juin prochain, soit dans environ quatre mois. Concernant Gareth Bale (32 ans), la position du Real Madrid est claire : le club ne le prolongera pas. Arrivé par la grandes portes, le Gallois, qui a eu des hauts et des bas, n'entre pas dans les plans de l'écurie espagnole depuis un moment.

Des dossiers à régler pour cet été 2022

Le joueur acheté environ 100 M€ en 2013 pourrait retourner libre en Grande-Bretagne ou raccrocher les crampons si le Pays de Galles ne se qualifie pas pour le prochain Mondial. Comme lui, Isco (29 ans) devrait prendre la poudre d'escampettes. Cet hiver, Newcastle et la Fiorentina ont tenté leur chance pour le milieu de terrain. A présent, Séville espère le récupérer. Julen Lopetegui n'a pas caché qu'il admirait le joueur. Un intérêt réciproque puisque Isco serait prêt à rejoindre les Andalous.

Leader de l'équipe, Marcelo (33 ans) pourrait aussi s'en aller à l'issue de son bail. On parlait même récemment du fait qu'il puisse arrêter sa carrière en fin de saison et tenter une reconversion inattendue. Vétéran de la formation de Carlo Ancelotti, Luka Modric (36 ans), lui, va rester a priori. L'idée des Merengues est de lui proposer un nouveau bail d'une année, comme cela a déjà été le cas l'an dernier. Outres ces dossiers, les Ibériques doivent également s'occuper des éléments libres en juin 2023.

Des cadres à un tournant

Si Sport a indiqué récemment que le Real Madrid mettait les prolongations en stand-by, souhaitant avant tout régler le dossier des arrivées, le club doit malgré tout se pencher sur certains cas. Concernant Nacho (32 ans), Toni Kroos (32 ans) et Karim Benzema (34 ans), on pourrait se diriger vers un contrat d'une année supplémentaire. Ce sont en tout cas des joueurs sur lesquels on compte dans la cité espagnole. Mais ils arrivent pour beaucoup à un tournant de leur aventure au Real Madrid. Même chose pour Marco Asensio (26 ans).

Grand espoir du club, il veut prolonger. Mais le Real Madrid tard. Récemment, ABC a révélé que des écuries européennes, à savoir la Juventus, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et des clubs anglais, étaient prêts à l'accueillir. On imagine toutefois pas les Madrilènes le laisser filer. En revanche, Dani Ceballos (25 ans) ne devrait pas être retenu. Un retour au Betis est notamment évoqué. Mariano Diaz (28 ans), lui, est indésirable. Mais l'ancien joueur de l'OL préfère rester remplaçant à Madrid alors qu'il a reçu de nombreuses sollicitations ces dernières années. Entre des recrues cinq étoiles difficiles à déloger et des prolongations importantes, sans compter des éléments indésirables, le Real Madrid se prépare à un été animé.