Ligue des Champions : Dortmund s’offre Milan et assure la première place, l’Atlético et le Barça se qualifient

Alors que le choc entre le Paris Saint-Germain (2e) et Newcastle (4e) s’est achevé sur un match nul 1-1, l’AC Milan (3e) recevait le Borussia Dortmund (1er) pour une affiche séduisante. Et ce match démarrait fort quand Nico Schlotterbeck était sanctionné pour une main dans sa surface (5e). Olivier Giroud frappait le penalty vers la gauche du but mais Gregor Kobel était impeccable et repoussait la tentative du Français (6e). Dans la foulée, c’est Davide Calabria qui concédait un penalty pour une faute sur Jamie Bynoe-Gittens (9e). Cette fois, Marco Reus ne tremblait pas et ajustait Mike Maignan (1-0, 10e). Mené, l’AC Milan poussait et dominait les débats. Finalement, sur un numéro côté droit, Samuel Chukwueze forçait le verrou allemand afin d’aller chercher l’égalisation (1-1, 37e). Si Davide Calabria voyait sa tête passer proche du cadre (45e +3), c’est sur un score de parité que les deux équipes rentraient dans le vestiaire.

En seconde période, Milan revenait très fort à l’image d’une reprise acrobatique de Christian Pulisic qui était contré (49e). Mais comme lors du premier acte, le Borussia Dortmund était plus efficace. Profitant d’un excellent travail de Marcel Sabitzer, le jeune Jamie Bynoe-Gittens venait ajuster Mike Maignan pour aller chercher l’avantage (2-1, 59e). Surpris, l’AC Milan craquait de nouveau quelques minutes plus tard. Le rentrant Karim Adeyemi ne se faisait pas prier pour permettre à sa formation de prendre le large (3-1, 69e). Milan était sonné et avait du mal à se montrer mis à part une tête de Luka Jovic sur le poteau (85e). Fort de son avance, le Borussia Dortmund a su tenir jusqu’au bout et s’impose donc 3-1. Assurés de finir à la première place, les Allemands sont déjà qualifiés. Milan est quatrième de sa poule en revanche.

Alors que la Lazio (2e) a battu le Celtic Glasgow (2-0) un peu plus tôt et pris la tête du groupe. Le Feyenoord (3e) était dans l’obligation de gagner face à l’Atlético (1er) pour ne pas voir les Madrilènes et les Romains se qualifier en 1/8e de finale. Cela ne s’est pas passé comme prévu pour les Néerlandais. Rapidement menés par un but contre son camp signé Lutsharel Geertruida (1-0, 14e), les joueurs d’Arne Slot n’ont pas su répondre. Pire, l’Atlético a doublé la mise via Mario Hermoso (2-0, 57e). En gestion, les Colchoneros se faisaient néanmoins surprendre sur corner via Mats Wieffer (2-1, 77e). Un espoir de courte durée pour les locaux. Sur un coup franc espagnol, Santiago Gimenez déviait malencontreusement de la tête dans ses propres buts (3-1, 81e). Finalement, l’Atlético de Madrid s’impose 3-1 et se qualifie en huitième de finale avec la Lazio. Le Feyenoord est reversé en Ligue Europa.

Lors de l’aller, Manchester City avait remporté un match aller animé (3-1) contre le RB Leipzig. Pouvant assurer sa première place avec un match nul, le club anglais se faisait pourtant surprendre rapidement. Un long ballon du portier Janis Blaswich dans le dos de la défense anglaise trouvait Loïs Openda qui s’en allait trouver la faille (1-0, 13e). En pleine forme, l’attaquant belge allait même s’offrir un doublé quelques minutes plus tard (2-0, 33e). Malmené en seconde période, Manchester City revenait fort des vestiaires. Phil Foden distillait un sublime ballon en profondeur pour Erling Haaland qui concluait d’une frappe croisée (2-1, 54e). De passeur à buteur, le milieu anglais changeait de costume pour égaliser (2-2, 70e). Si Fabio Carvalho pensait redonner l’avantage à Leipzig (76e), son but était logiquement refusé pour hors-jeu. Mais Manchester City terminait mieux et Julian Alvarez permettait d’arracher la victoire (3-2, 87e). Cette victoire 3-2 permet aux Sky Blues d’assurer la première place. Leipzig pourra se consoler avec la deuxième place synonyme également de qualification.

De leur côté, les Young Boys de Berne se sont offert l’Étoile Rouge de Belgrade (2-0) avec un but contre son camp de Kosta Nedeljkovic (9e) et une réalisation de Luwin Blum (29e). Les Suisses seront reversés en Ligue Europa tandis que les Serbes sont éliminés de toute compétition européenne. Enfin, dans le groupe H, le FC Barcelone et le FC Porto étaient sous la pression du Shakhtar vainqueur un peu plus tôt d’Antwerp (1-0). Assez équilibré, le premier acte voyait les deux formations se rendre coup pour coup. Les Portugais frappaient les premiers via Pepê Aquino (1-0, 30e) avant que Joao Cancelo réponde pour égaliser (1-1, 32e). Au retour des vestiaires, Joao Félix venait fracasser la barre transversale (46e). Ce n’était que partie remise pour le Portugais qui allait finalement arracher l’avantage (2-1, 57e). Pourtant rien n’était simple pour le Barça avec notamment une grosse double occasion de Pepê Aquino en fin de match (80e) ou celle de Francisco Conceiçao (90e +3). S’imposant 2-1, le FC Barcelone se qualifie pour les huitièmes de finale. De son côté, le FC Porto jouera sa qualification face au Shakhtar Donetsk lors de la prochaine journée.

