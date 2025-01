Christophe Dugarry achève l’OM

Hier soir, l’Olympique de Marseille a été battu 2 à 0 par l’OGC Nice. Une défaite qui ne passe pas pour Christophe Dugarry (52 ans). Dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport, le champion du monde 98 a fracassé le club phocéen, notamment les joueurs. Il a, en revanche, compris la posture des dirigeants, qui ne sont pas totalement rassurés.

«C’est une moitié de saison bizarre. Irrégulière, très irrégulière. Je pense qu’on l’a dit et redit, Marseille bénéficie d’un championnat où les équipes de qualité ne le montrent pas pour diverses raisons (…) Je pense que si la réaction des dirigeants aujourd’hui est de remettre en question autant de joueurs qui ont été recrutés au mercato (d’été, ndlr), c’est que la saison n’est pas satisfaisante. Je trouve ça plutôt sain. Pour moi, voir les dirigeants être capables de pratiquement se contredire et se remettre en question, de dire : "bon, on a fait des erreurs, on va essayer d’y remédier parce que même si on est seconds et qu’on a 3 points d’avance sur le troisième, et qu’au niveau comptable notre saison est plutôt réussie, ce que l’on montre depuis le début est insuffisant". Il y a trop de mi-temps où l’OM est transparent, est inefficace, a la possession du ballon, mais ne fait rien, ne propose pas assez et n’est pas assez dangereux. Il y a trop de choses qui ne vont pas. Après, chaque chose en son temps aussi. L’OM part de très loin. Souvenons-nous que l’année dernière, l’OM était en piteux état. Aujourd’hui, c’est un OM de transition. C’est une équipe qui doit accrocher la Ligue des champions, c’est l’objectif. Les dirigeants sont inquiets parce qu’ils vont essayer de recruter quelques joueurs. Donc ils ne sont pas rassurés, bien qu’ils soient seconds avec 3 points d’avance. Je pense que le gros palier à franchir sera l’année prochaine si l’OM joue la Ligue des champions. Chaque chose en son temps mais aujourd’hui, tu n’imagines pas le quart des joueurs jouer la Ligue des champions.» Mais le chemin est encore long pour l’OM.