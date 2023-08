Selim Amallah quitte Valladolid pour Valence

Selim Amallah ne jouera pas en deuxième division espagnole cette saison. En effet, le milieu de terrain international marocain quitte le Real Valladolid, relégué dans l’antichambre du football ibérique, pour le Valence CF, qu’il rejoint sous la forme d’un prêt d’un an, assorti d’une option d’achat. Le montant de cette clause n’a pas été communiqué par le club ché, mais la presse espagnole parle d’un montant estimé à 7,5 millions d’euros.

«Le Valencia CF et le Real Valladolid CF ont trouvé un accord pour l’arrivée de Selim Amallah. Le milieu de terrain international marocain est prêté jusqu’au 30 juin 2024 et le Valencia CF aura une option d’achat à la fin du prêt. (…) Il y a quelques mois, Selim Amallah a participé à la Coupe du monde 2022 au Qatar, jouant un rôle important pour l’équipe nationale marocaine qui est entrée dans l’histoire en atteignant les demi-finales et en terminant quatrième de la Coupe du monde», peut-on lire dans le communiqué.