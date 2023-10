LdC : l’Atlético s’impose au forceps face au Feyenoord, le Shakhtar renverse Antwerp

Début de la deuxième salve des matches de Ligue des champions cette semaine, avec deux rencontres programmées à 18h45. On débute ce petit tour d’Europe par l’Atlético de Madrid, qui recevait le Feyenoord Rotterdam au Civitas Metropolitano dans le groupe E. Les Colchoneros étaient d’abord surpris par le défenseur espagnol Mario Hermoso, trompant son propre gardien (0-1, 7e). Avant le premier quart d’heure, Alvaro Morata remettait les deux équipes à égalité. Mais les hommes de Diego Simeone se relâchaient et encaissaient un nouveau but des Néerlandais signé David Hancko (1-2, 34e). Mais dans le temps additionnel, Antoine Griezmann s’offrait un superbe retourné pour lober le gardien adverse pour redonner un peu plus de confiance aux siens (2-2, 45+4e). Et au retour des vestiaires, Morata s’illustrait un doublé (3-2, 47e) pour offrir la victoire à la formation madrilène, et par la même occasion la tête du groupe E avant l’autre rencontre entre la Lazio et le Celtic (21h).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Atlético 4 2 1 1 1 0 4 3 2 Feyenoord 3 2 1 1 0 1 4 3

L’autre échéance de ce début de soirée voyait s’affronter le Royal Antwerp et le Shakhtar Donetsk au Bosuilstadion d’Anvers. Si les locaux débutaient parfaitement le match avec les réalisations d’Arbnor Muja (1-0, 3e) et Michel-Ange Balikwisha (2-0, 33e), sur deux offrandes du jeune espoir belge Arthur Vermeeren. Mais le club de la capitale ukrainienne n’abandonnait pas. Mieux même, elle renversait son adversaire du soir en seconde période : 30 minutes avaient suffi à Danylo Sikan (48e, 76e) et Yaroslav Rakitskyi (71e) pour prendre les trois points en Belgique, sa première victoire dans cette édition de la C1 et revenir à hauteur du FC Barcelone et du FC Porto, qui s’affrontent ce soir à 21h à l’Estádio do Dragão.