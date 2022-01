Francfort : Rafael Santos Borré règle ses comptes avec Erling Haaland

Largement relayée sur les réseaux sociaux, le week-end dernier, l'altercation entre Rafael Santos Borré (26 ans), attaquant de l'Eintracht Francfort, et Erling Haaland, star incontestée du Borussia Dortmund, continue de faire l'actualité. Ainsi, sur les ondes de la radio colombienne El VBar de Caracol Radio, le buteur de Francfort s'est une nouvelle fois exprimé sur cette scène survenue lors de la renversante victoire du BvB (3-2) et le joueur sud-américain ne semble pas avoir digéré le comportement du géant norvégien. Averti après une faute sur l'ancien joueur de Molde, Santos Borré avait vu le numéro 9 des Marsupiaux l'invectiver avec véhémence, lâchant notamment un : «que pasa hermano ? ("qu’est-ce qui t’arrive, frère")» qui n'avait pas manqué de faire réagir les médias madrilènes et catalans à l'heure où Haaland est annoncé du côté du Barça et du Real.

La suite après cette publicité

Interrogé sur ce clash, le numéro 19 de Francfort, auteur d'un doublé anecdotique lors de cette rencontre, a ainsi tenu à souligner l'attitude «irrespectueuse» du serial buteur de 21 ans : «il a commencé à célébrer certaines actions alors qu’il n’y avait aucune raison pour cela, ils étaient en train de gagner». «Surpris» d'entendre le Norvégien l'interpeller en espagnol, Santos Borré a enfin confié que l'altercation s'était poursuivie au coup de sifflet final : «à la fin du match, il est venu me chauffer parce qu’il savait que j’étais chaud. Il m’a dit des trucs en anglais. J’ai essayé de lui dire que ce qu’il faisait n’était pas bien». Ambiance.