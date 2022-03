Real Madrid-PSG : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Alors que le Real Madrid avait dévoilé son onze presque deux heures avant le coup d'envoi, le PSG vient à son tour de communiquer ses titulaires pour le huitième de finale retour de Ligue des champions opposant les deux équipes.

Un onze sans véritable surprise, puisque ce sont les mêmes qu'à l'aller hormis le fait que Neymar, désormais à 100% physiquement, remplace Ángel Di María en attaque aux côtés de Mbappé et Messi. L'autre légère incertitude entourait le poste de gardien de but, mais c'est bien l'Italien Gianluigi Donnarumma, plus rassurant depuis l'entame de la saison, qui est choisi.

Le XI du Real Madrid : Courtois - Carvajal, Militao, Nacho, Alaba - Modric, Valverde, Kroos - Asensio, Benzema, Vinicius.

Le XI du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes - Danilo, Paredes, Verratti - Mbappé, Messi, Neymar.

