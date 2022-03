LdC : le XI du Real Madrid face au PSG

La suite après cette publicité

À un peu moins de deux heures du choc face au Paris Saint-Germain, comptant pour les huitièmes de finale retour de la Ligue des champions, et trois semaines après s'être incliné 1-0 au Parc des Princes sur un but en fin de partie de Kylian Mbappé lors de la manche aller, le Real Madrid vient de dévoiler les onze qui débuteront ce soir à l'Estadio Santiago Bernabéu.

Par rapport au premier round, seul deux changements sont effectués et ils sont le résultat des suspensions de Mendy et Casemiro. Ainsi, c'est l'Uruguayen Federico Valverde qui accompagne les tauliers Modric et Kroos au milieu, tandis que Nacho remplace logiquement le Français en défense.

Le XI du Real Madrid : Courtois - Carvajal, Militao, Nacho, Alaba - Modric, Valverde, Kroos - Asensio, Benzema, Vinicius.

