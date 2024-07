Manuel Neuer prêt à quitter le Bayern Munich

Malgré quelques prestations qui ont fait grincer des dents au cours de la saison, Manuel Neuer n’en demeure pas moins indiscutable dans le but munichois, et ce, depuis son arrivée à l’été 2011 en provenance de Schalke 04. Avec plus de 500 apparitions avec les Roten, le portier de 38 ans entre dans la dernière année de son contrat et pourrait se laisser tenter par un ultime défi à l’étranger, notamment aux Etats-Unis qu’il décrit comme une véritable option, comme il l’a indiqué lors d’un entretien accordé à WELT.

La suite après cette publicité

«La MLS serait une option. J’en ai parlé à Bastian Schweinsteiger, qui jouait là-bas. Mais il faut y réfléchir attentivement. Aussi parce qu’ils jouent beaucoup sur gazon artificiel là-bas, ce qui n’est pas idéal pour un gardien», a exprimé le dernier rempart de la Mannschaft. Dans la foulée, Manuel Neuer a assuré avoir reçu des offres émanant des pays du Golfe : «J’ai toujours eu des demandes et des offres. Mais je savais que le FC Bayern était le meilleur endroit pour moi en raison de l’environnement et de l’équipe (…) Même s’il ne faut jamais dire jamais : je ne déménagerais pas en Arabie Saoudite ou au Qatar.»