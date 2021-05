Barça : Georginio Wijnaldum ne fait pas l’unanimité

Dans le foot, ce qui semblait évident hier ne l’est plus forcément aujourd’hui. Georginio Wijnaldum pourrait l’apprendre à ses dépens. Promis depuis plusieurs mois au FC Barcelone lorsqu’il aura terminé son contrat avec Liverpool cet été, le Néerlandais ne ferait plus trop l’unanimité au club catalan.

Selon les informations du Mundo Deportivo, la probabilité que Georginio Wijnaldum (30 ans) finisse par signer au Barça diminue de plus en plus. Le milieu de terrain de Liverpool était la priorité de Ronald Koeman, mais l'entraîneur néerlandais est sur la sellette. Au club, on est divisé sur l'arrivée du joueur en cas de départ de Koeman, et même si la possibilité de le récupérer gratuitement intéresse le club, la montée en puissance de Ilaix Moriba fait douter les dirigeants blaugranas.