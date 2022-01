Le clan Raiola balance une bombe sur Erling Haaland et Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Les deux joueurs vont être les principaux acteurs du mercato estival à venir. Erling Haaland est ainsi convoité par une ribambelle de clubs, allant des deux gros clubs espagnols, à Chelsea et Manchester City, en passant par le PSG, qui en a fait sa priorité pour remplacer Kylian Mbappé, le deuxième gros nom du mercato, en cas de départ de l'attaquant parisien. Ce dernier est en fin de contrat avec le club de la capitale française et tout indique qu'il débarquera à Madrid en été...

L'avenir des deux joueurs semble en tout cas lié, puisque pour de nombreux médias, il semble de plus en plus difficile de les voir évoluer dans le même club, puisque chacun souhaiterait être le leader offensif de son futur club. L'agent espagnol Pedro Bravo, très proche de Mino Raiola, l'agent du Norvégien, en a dit un peu plus dans l'émission El Chiringuito de Jugones.

Une star chacun

« Si Mbappé va au Real Madrid, Erling Haaland jouera au FC Barcelone. Si Mbappé voulait prolonger, il l'aurait déjà fait », a notamment déclaré le président des agents espagnols, très sûr de son coup sur le plateau de la célèbre émission espagnole. De quoi confirmer les dernières tendances, et l'optimisme de Joan Laporta, concernant une arrivée du Norvégien en Catalogne...

Autant dire que les deux cadors de la Liga vont se renforcer de façon conséquente, et qu'on aura droit à un nouveau duel à distance entre les deux stars, comme ce fut le cas pour Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, toutes proportions gardées. Reste tout de même, pour le Barça, à déposer environ 350 millions d'euros sur la table pour financer le séjour barcelonais d'Haaland...