Premier League : Cristiano Ronalo élu joueur du mois d'avril

Le mois d'avril fut difficile pour Cristiano Ronaldo. La star portugaise a eu le malheur de perdre un enfant à la naissance de ce dernier. Absent contre Liverpool dont les supporters ont d'ailleurs rendu un splendide hommage à la famille du joueur, l'attaquant a vite retrouvé les terrains et brillé.

En 4 matchs de Premier League en avril, il a inscrit 5 buts, dont un triplé face à Norwich. C'est grâce à de telles performances que le Mancunien a été élu aujourd'hui joueur du mois par la Premier League. C'est la deuxième fois cette saison qu'il reçoit cette distinction (après septembre) et la sixième fois dans sa carrière.

Cristiano Ronaldo is the @EASPORTSFIFA Player of the Month for the second time this season 💫#PLAwards | @Cristiano | @ManUtd pic.twitter.com/lkryrExtoD