Atlético : l’avenir d’Arthur Vermeeren incertain

Arrivé l’hiver dernier en provenance du Royal Antwerp, Arthur Vermeeren offrait beaucoup d’espoirs à l’Atlético de Madrid. Recruté contre 18 millions d’euros, le milieu défensif belge ressemblait à la bonne affaire idoine pour les besoins immédiats et futurs. Mais voilà, sous la pression d’une fin de saison haletante, Diego Simeone n’a pas fait beaucoup jouer sa nouvelle recrue lors de la fin de saison 2023-2024.

N’ayant disputé que 160 minutes de jeu lors des six derniers mois, le natif de Lier ne semble pas vraiment rentrer dans les plans des Colchoneros pour la nouvelle cuvée. Ainsi, AS nous indique qu’un prêt serait étudié pour donner plus de temps de jeu au crack belge. Avec l’arrivée de Conor Gallagher à Madrid, Vermeeren n’aura vraiment pas beaucoup de minutes et un prêt pour lui permettre d’avoir plus de temps ailleurs pour qu’il continue de progresser serait voulu par la direction des Matelassiers.