BL : Erling Håland porte le Borussia Dortmund, l'Eintracht s'offre Hoffenheim et prend la tête

Battu 2-0 par Augsbourg lors de la précédente journée de championnat, le Borussia Dortmund devait réagir contre Fribourg. Les Marsupiaux de Lucien Favre ont parfaitement répondu face à l'équipe de Christian Streich. Et comme souvent, la solution est venue d'Erling Braut Håland qui s'est offert un doublé (31e et 66e) et a délivré une passe décisive à Felix Passlack (90e +2). Le Norvégien qui forme un duo de choc avec Giovanni Reyna a été de tous les bons coups. Entre temps, Emre Can avait placé sa tête au fond des filets (47e). Avec cette victoire 4-0, le club de la Ruhr remonte à la deuxième place après trois journées de Bundesliga. Car juste devant on retrouve l'Eintracht Francfort qui s'est offert le scalp d'Hoffenheim.

Pourtant, ces derniers avaient bien débuté grâce au buteur providentiel Andrej Kramaric (18e) mais Daichi Kamada (55e) et Bas Dost (71e) ont inversé la donne. Les Adler s'imposent 2-1 et prennent la tête avec 7 points en 3 matches. N'ayant glané qu'un seul point jusque-là, le Borussia Mönchengladbach a rapidement lancé la machine via Alassane Pléa (14e) et Stefan Lainer (16e). En seconde période, Lars Stinld (56e) a donné plus d'épaisseur au succès des Fohlen contre Cologne (3-1) qui avait réduit le score via Elvis Rexhbecaj (84e). Le Bayer Leverkusen a déçu de son côté en se faisant rejoindre en fin de match par Stuttgart. Enfin, le Werder Brême enchaîne un second succès de rang en s'imposant 1-0 contre l'Arminia Bielefeld.

Le classement de la Bundesliga

