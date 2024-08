Le Havre - PSG : quel premier onze pour Luis Enrique ?

Pour la première fois depuis 7 ans, le Paris Saint-Germain, champion de France en titre, va débuter sa saison de Ligue 1 sans sa star : Kylian Mbappé, auteur de débuts remarqués avec le Real Madrid. Sur la pelouse du Stade Océane, le club de la capitale devrait, pour autant, avoir fière allure malgré un mercato estival moins «bling-bling». Avec les arrivées de Willian Pacho, João Neves et Matvey Safonov, et en attendant celle de Désiré Doué, le collectif parisien s’est renforcé et s’avance, une nouvelle fois, comme le grand favori de cette saison 2024-2025 sur la scène nationale. Reste désormais à connaître les choix de Luis Enrique…

Un duel Safonov-Donnarumma ?

Opposé au HAC lors de la première journée de Ligue 1, ce vendredi soir (20h45), le PSG devrait, à ce titre, conserver son système tactique aperçu l’année passée, à savoir un 4-3-3 hybride. Outre l’animation collective, ce sont bien les choix individuels du technicien espagnol qui seront particulièrement scrutés en terres havraises. Dans cette optique, une première question se pose. Qui débutera dans les cages franciliennes ? Si Gianluigi Donnarumma conserve la faveur des pronostics, l’arrivée de Matvey Safonov laisse, en effet, planer le doute. Une incertitude que l’ancien coach du Barça n’a d’ailleurs pas souhaité soulever, ce jeudi, en conférence de presse.

« Je ne dis jamais qu’il sera numéro 1, 2 ou 3. Je veux les voir à l’entrainement et qu’ils soient prêts quand je ferai appel à eux », a notamment assuré l’Ibère au sujet de la future hiérarchie des gardiens. Une chose est sûre, qu’il s’agisse du Russe ou de l’Italien, le natif de Gijón devrait miser sur un quatuor défensif pour protéger le dernier rempart parisien. En l’absence de Nuno Mendes, suspendu face aux Hacmens, Lucas Beraldo est logiquement pressenti pour débuter sur le couloir gauche. Dans l’axe, Marquinhos et la nouvelle recrue Willian Pacho sont quant à eux attendus alors qu’Achraf Hakimi a de fortes chances d’être titularisé sur son flanc droit.

Neves et Pacho d’entrée de jeu, Ramos en pointe ?

De retour des Jeux Olympiques 2024 après avoir décroché la médaille de bronze avec le Maroc, le latéral parisien devrait, en effet, tenir sa place, à moins que Luis Enrique n’en décide autrement. Carlos Soler ou encore le jeune Yoram Zague pourraient alors prétendre au onze de départ. Plus haut sur le terrain, João Neves, arrivé cet été en provenance de Benfica, devrait lui être aligné aux côtés de Vitinha et Warren Zaïre-Emery. Un secteur où Fabián Ruiz conserve malgré tout une belle carte à jouer, qui plus est après son Euro étincelant avec la Roja. Enfin, sur le plan offensif et en attendant d’autres éventuels renforts d’ici à la fin du mercato, Luis Enrique misera sur ses protégés de la saison passée.

Ainsi, Bradley Barcola est logiquement attendu pour animer le couloir gauche de l’attaque parisienne. De l’autre côté, Ousmane Dembélé devrait également disposer de la confiance de son entraîneur. L’interrogation centrale résidant finalement au poste de numéro 9… Qui de Gonçalo Ramos ou Randal Kolo Muani débutera face aux Ciel et Marine ? À l’heure où nous écrivons ces lignes, le Portugais semble tenir la corde mais il serait trop présomptueux de l’affirmer quand on connaît la capacité du coach parisien à surprendre les foules. Il conviendra également de rappeler que le mercato estival est encore loin d’être terminé et que ce premier onze de l’année devrait évoluer à bien des égards…

