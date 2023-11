OM : les regrets amers de Jonathan Clauss après le match nul à Strasbourg

L’Olympique de Marseille, neuvième au classement, est décidément au ralenti dans cette saison 2023-2024 de Ligue 1. Déjà largués dans leur course à l’Europe, les hommes de Gennaro Gattuso n’ont pris qu’un petit point sur la pelouse de Strasbourg (1-1) pour le compte de la 13e journée, et ce malgré un premier acte de grande qualité. Le retour des vestiaires était beaucoup plus compliqué pour les coéquipiers de Jonathan Clauss (31 ans), seul buteur de la rencontre d’une reprise du pied gauche à l’entrée de la surface de réparation. Interrogé au micro de Canal +, le latéral droit marseillais n’a pas caché ses regrets à la suite de ce score de parité, quelque peu rageur.

«On a fait beaucoup de belles choses en première période. On doit largement tuer le match car on a des occasions. On prend un but, ça arrive. On doit mener à la mi-temps, mais Strasbourg a changé sa facon de jouer, on s’attendait à un jeu très long, mais Strasbourg a des joueurs de ballon. On a un peu tiré la jambe en fin de deuxième mi-temps. On a subi, on a pas pris de but. En première période, il faut tuer le match. On a eu du mal à réagir, après, c’est des ajustements mais il faut essayer de les trouver rapidement pour remettre la main mise sur le match, C’est ce qu’il aurait fallu montrer en seconde période. Il faut se rencontrer et réitérer ce genre de première période et remontrer ce genre de choses tous les 3 jours.»