Samir Nasri donne son avis sur Kylian Mbappé

Après un long silence, Samir Nasri s’est longuement confié au journaliste Bertrand Latour dans un live instagram. L’occasion pour l’ancien international tricolore de mettre les choses au point sur sa situation à Anderlecht mais aussi de régler une fois encore ses comptes avec l’Équipe de France. Mais il s’est confié sur d’autres sujets, comme celui menant au phénomène Kylian Mbappé.

L’ancien Marseillais loue la force mentale du champion du monde 2018 et son abnégation. Kylian Mbappé va aller très loin. « Lui, j’ai l’impression qu’il est formaté. C’est une machine. Il a juste un but, il veut être le meilleur du monde et basta. C’est une qualité. Il faut qu’il reste dans le même chemin s’il veut être le meilleur. Il est prêt pour jouer n’importe où. » Il en a profité pour lui envoyer un message. Selon lui, pour que l’histoire du foot retienne Kylian Mbappé, il faut que le natif de Bondy remporte la Ligue des Champions dans son club de cœur, le PSG. « Si tu veux marquer l’histoire, gagne la Ligue des Champions avec le PSG. C’est ta ville, tu es parisien. C’est ton équipe à toi et celle de Neymar. » Reste à savoir ce qu’en pense le principal intéressé.