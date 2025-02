Angers - OM : les notes du match

Après une folle fin de mercato marquée par les arrivées d’Ismaël Bennacer et d’Amar Dedić, l’Olympique de Marseille retrouvait le chemin des pelouses de Ligue 1 avec un déplacement périlleux au SCO Angers sur la pelouse du stade Raymond-Kopa. Lors de la rencontre de la phase aller du championnat, les Phocéens avaient dû se contenter d’un match nul à dix contre dix. A domicile, le SCO s’articulait dans un 4-2-3-1 avec Yahia Fofana dans les cages derrière Lillian Raolisoa, Emmanuel Bimula, Jordan Lefort et Florent Hanin. Le milieu de terrain était assuré par Haris Belkebla et Jean-Eudes Aholou avec Himad Abdelli un cran plus haut. Devant, Esteban Lepaul était accompagné dans les couloirs par Jim Allevinah et Farid El-Melali. De leur côté, les Phocéens s’organisaient dans un 3-4-3 avec Geronimo Rulli qui officiait comme dernier rempart. Devant lui, on retrouvait Amir Murillo, Leonardo Balerdi et Derek Cornelius. Pierre-Emile Höjbjerg et Ismaël Bennacer se retrouvaient dans l’entrejeu avec Luis Henrique et Quentin Merlin dans les rôles de pistons. En pointe, Amine Gouiri était soutenu par Mason Greenwood et Adrien Rabiot.

La première période n’a pas été des plus fameuses. En effet, rares ont été l’occasion d’un côté comme de l’autre. Sur un corner frappé sur la droite par Marseille, Ismaël Bennacer a su trouver Leonardo Balerdi vers le second poteau. L’Argentin a contrôlé de la main avant de marquer. Son but a donc logiquement été refusé (21e). L’OM a essayé de trouver la brèche tout au long du premier acte à l’image de ce sublime renversement du jeu d’Ismaël Bennacer vers la gauche de la surface pour Quentin Merlin dont la reprise a été repoussée par Yahia Fofana (25e). Par la suite, sur un centre venu de la droite vers le premier poteau d’Adrien Rabiot, Yahia Fofana a manqué son dégagement et Amir Murillo a pu remettre en retrait pour Amine Gouiri dont le tir est passé juste au-dessus du but angevin (37e). La seule frappe d’Angers au cours de la première période est venue d’un ballon aérien dans les premiers instants du match. Sur un centre côté droit de Lillian Rao-Lisoa vers le point de penalty, la tête d’Esteban Lepaul a terminé à droite du but de Gerónimo Rulli (15e). Les joueurs d’Alexandre Dujeux se sont montrés compacts en défense face aux assauts marseillais.

Le coup de casque de Rabiot !

Au retour des vestiaires, l’OM voulait continuer sur son rythme. Bien servi sur la droite devant la surface, Amir Murillo a centré fort à ras de terre vers le second poteau. Il a trouvé Quentin Merlin dont le tir à bout portant a terminé dans le petit filet gauche (58e). Quelques minutes avant, le SCO s’était procuré une belle opportunité. Avec un centre sur la droite de Lillian Rao-Lisoa vers le point de penalty, Zinedine Ferhat a tenté de reprendre de la tête, mais sa tentative était passée au-dessus du cadre (56e). Angers a bien failli surprendre l’OM. Sur un centre de la droite de Lillian Rao-Lisoa vers le second poteau, le ballon a été dégagé dans l’axe. Esteban Lepaul a récupéré, contrôlé et enchaîné un tir croisé qui est passé à gauche du cadre (65e). Et ce que le SCO redoutait est arrivé. Grâce à un corner tiré sur la droite par Amine Gouiri vers le premier poteau, Adrien Rabiot a surgi et dévié victorieusement de la tête vers la gauche du but (69e, 0-1). C’est le quatrième but d’Adrien Rabiot en Ligue 1 cette saison. Il n’a pas fallu beaucoup de temps pour que les troupes de Roberto De Zerbi se mettent à l’abri.

Classement général Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 53 21 +38 16 5 0 58 20 2 Marseille 43 21 +20 13 4 4 45 25 3 Nice 37 21 +15 10 7 4 41 26 4 Monaco 37 21 +9 11 4 6 37 28 5 Lille 35 21 +12 9 8 4 34 22 6 Lyon 33 21 +10 9 6 6 36 26 7 Lens 33 21 +5 9 6 6 25 20 Voir le classement complet

Sur un contre marseillais plein axe dans la profondeur, Neal Maupay s’est appuyé sur Amine Gouiri qui est rentré sur la gauche de la surface et lui a redonné dans l’axe. Maupay a ajusté Yahia Fofana d’un ballon entre les jambes (69e, 0-2). Gouiri s’est ainsi offert sa troisième passe décisive en 2 apparitions. Voilà ce qui a été bien suffisant pour verrouiller un précieux succès (0-2) en fermeture de cette 22e journée. Les trois points empochés avec des recrues hivernales qui carburent, l’OM pouvait difficilement rêver mieux ce dimanche. Au classement, l’Olympique de Marseille reste à une très belle 2ème place à six points devant l’OGC Nice, mais derrière le Paris Saint-Germain - toujours leader de Ligue 1, tandis que le SCO Angers est toujours à la 13ème position. Le week-end prochain, les Phocéens retrouveront la pelouse du Vélodrome avec la réception de l’AS Saint-Etienne, alors que les Angevins se déplaceront à Auguste Delaune pour y affronter un Stade de Reims en pleine crise, lors de la 22e journée du championnat.

L’homme du match : Ismaël Bennacer (8) : pour sa première apparition sous les couleurs de l’OM, l’Algérien était très attendu. Titularisé au milieu de terrain, l’ancien de l’AC Milan, aimant à ballons, a été hyper disponible pour ses coéquipiers et sa qualité technique aura permis à Marseille d’avoir l’emprise du milieu de terrain. Auteur de plusieurs belles inspirations à la passe (25e), le natif d’Arles aura été impérial dans les duels. Très vocal et volontaire dans les efforts, il aura fait taire ses détracteurs qui doutaient de sa condition physique et de ses qualités techniques. Meilleur joueur sur le terrain durant toute la période de sa présence sur le pré, le nouveau numéro 22 marseillais aura montré qu’il sera, quand il est en forme, la pierre angulaire du système de Roberto De Zerbi. N’ayant raté qu’une passe, le joueur formé à Arsenal aura récupéré plus de ballons (9) qu’il en a perdu (5). Tout est dit à travers cette statistique délirante. Remplacé par Geoffrey Kondogbia (65e). Pour son retour dans le onze, le milieu centrafricain aura réalisé une entrée convaincante.

Angers

- Fofana (5) : au cours d’une première mi-temps assez calme, le portier angevin a répondu présent lorsqu’il le fallait. Il captait bien un centre-tir de Merlin (12e) et réitérait, toujours face au latéral gauche, lorsque celui-ci frappait d’un plat du pied depuis l’intérieur de la surface (25e). En seconde période, il est battu sur une tête de Rabiot sur laquelle il ne peut rien (69e). Sur le but de Maupay, l’ancien Havrais voit le ballon lui passer entre les jambes (74e).

- Raolisoa (5,5) : un match sérieux de la part du joueur formé au SCO. Dans son couloir, il n’a pas été pris de vitesse et a su se rapprocher de ses deux centraux pour former une défense plus compacte lorsque c’était nécessaire. Sur le plan offensif, il a, paradoxalement, été l’Angevin le plus dangereux. Il a essayé de se projeter par moments, parvenant à adresser deux centres précis, mais le receveur était systématiquement hors-jeu. Il a plusieurs fois pris son couloir à toute vitesse pour déclencher des contres, parcourant la moitié du terrain balle au pied. Malgré ses efforts, c’est lui qui offre le but du break à l’adversaire, en relançant directement dans les pieds de Rabiot (74e).

- Biumla (4) : le défenseur central a parfaitement rempli son rôle en première période. Face aux combinaisons phocéennes, le Français a su garder son sang-froid et a occupé le bon espace pour empêcher les attaquants adverses de se faufiler dans la surface. Il a plus souffert lors des quarante-cinq dernières minutes, sans être particulièrement fautif sur les deux buts encaissés.

- Lefort (4,5) : l’ancien joueur du Paris FC s’est montré solide. Il est parvenu à contrer une frappe pleine surface de Greenwood qui avait de grandes chances de faire mouche (14e). Plus tard, il taclait un centre venu de la gauche, puis s’interposait face à une tentative marseillaise qui filait vers son but (38e) et sauvait une nouvelle fois son camp. En deuxième mi-temps, il a toujours montré du sérieux, même s’il s’est montré trop tendre sur le but de Maupay dans son duel avec Gouiri (74e).

- Hanin (4,5) : le latéral gauche a posé beaucoup de problèmes à Luis Henrique, au début. Face au Brésilien, il n’a pas cédé à la panique au cours du premier acte, ni laissé son vis-à-vis le mettre dans le vent. Offensivement, il n’a pas pu apporter de soutien tant son équipe a peu touché le ballon. Les quarante-cinq dernières minutes se sont avérées plus compliquées pour lui, puisque le Marseillais a eu beaucoup plus d’espace et a pu adresser plusieurs centres vers ses partenaires. Il est apparu bien moins à l’aise. Remplacé par Ekomié (80e).

- Aholou (3,5) : aligné dans un double pivot aux côtés de Belkebla, l’Ivoirien est resté plus en retrait et a davantage été un cinquième défenseur qu’un réel milieu de terrain, surtout en première mi-temps. Avec le ballon, c’est un match assez transparent qu’il a réalisé. Averti d’un carton jaune après un geste d’humeur auprès de l’arbitre (48e), il était proche du rouge après une faute grossière dans le camp marseillais (72e). Remplacé par Capelle (76e).

- Belkebla (4,5) : beaucoup d’envie dans la récupération pour le milieu de terrain. Il n’était pas loin de chiper un ballon dans le rond central qui aurait pu amener un contre ultra-dangereux (6e). Une nouvelle fois, l’Algérien récupérait un ballon haut et tentait d’amorcer une attaque rapide des siens (32e). Une performance correcte pour lui. Remplacé par Belkhdim (54e), auteur d’une entrée timide.

- Allevinah (3,5) : le Gabonais a été éteint ce dimanche. Face à la possession marseillaise, il n’a pas eu l’occasion de montrer grand-chose, d’autant plus que les rares offensives de son équipe passaient par le côté gauche. Un match fantomatique de la part de l’ancien joueur de Clermont.

- Abdelli (4) : le capitaine des locaux a été assez effacé. Alors que son équipe a couru après le ballon pendant tout le match, il a été presque impossible pour lui d’alerter ses coéquipiers ou de montrer sa qualité de dribble, malgré son positionnement de pur numéro dix dès la demi-heure de jeu. Une partie très difficile pour un joueur de son profil.

- El Melali (4) : l’Algérien a démarré fort cette partie avec un bon centre vers Lepaul sur la toute première action de son équipe (1e). Seul joueur angevin à apporter un peu de percussion sur son côté gauche, il a tenté de faire parler sa vitesse face à Murillo. Mais il s’est retrouvé bien trop seul sur chacune de ses tentatives. Remplacé par Ferhat (54e), qui ne s’est guère plus illustré.

- Lepaul (4,5) : l’avant-centre n’a pas eu beaucoup d’opportunités à se mettre sous la dent. Mais il a bien joué les quelques coups dont il a bénéficié, à l’image de cette contre-attaque où, esseulé, il parvient à faire écoper Balerdi d’un carton jaune (16e). Il se procure la plus grosse occasion de son équipe, mais son tir du droit est passé au pied du poteau de Rulli (65e). Remplacé par Niane (80e), qui aurait pu réduire l’écart en toute fin de match, mais s’est cassé les dents sur Rulli (90e+3).

Olympique de Marseille

- Rulli (5,5) : impressionnant cette saison dans les buts marseillais, l’Argentin aura été tranquille ce soir. N’ayant aucune vraie parade à réaliser, il aura profité de l’apathie des attaquants adverses. Impeccable sur ses relances, il aura assuré dans le peu de choses qu’il aura eu à faire à l’instar de sa seule intervention en fin de match face à Niane qu’il aura parfaitement maîtrisé (90+3e).

- Merlin (5) : parfois en difficulté lors des dernières semaines, le joueur formé à Nantes n’a pas réalisé une grande prestation. Avalant les kilomètres sur son flanc gauche, il aura contenu les quelques inspirations offensives adverses mais aura été sacrément décevant offensivement. Ratant plusieurs gestes élémentaires, il n’a pas été un relais très fiable ce dimanche. Auteur d’un incroyable raté face au but (58e). Remplacé dans la foulée par Neal Maupay (58e). Sur le banc lors des derniers matches, l’ancien de Brighton a été très combatif et a profité du caviar de Gouiri pour entériner le succès de l’OM (74e).

- Murillo (5) : installé en défense centrale depuis des mois, le Panaméen n’est pas le plus convaincant des défenseurs olympiens ces derniers temps. Peu sollicité défensivement ce soir, il aura néanmoins été dépassé à certains moments. Ses qualités techniques lui ont quand même permis de faire face aux dribbles de ses adversaires peu inspirés. De nombreux ballons perdus (13) viennent ternir sa prestation.

- Balerdi (5,5) : solide la semaine passée et comme souvent depuis le début de saison, l’Argentin a eu une soirée plus tranquille ce dimanche. Face à des attaquants angevins peu inspirés, Balerdi n’a eu que quelques interventions promptes à réaliser. Parfois malmené par la vitesse de certains attaquants du SCO, il aura réagi par une présence physique qui aura dissuadé plus d’un de ses vis-à-vis. Averti à la 16e minute de jeu.

- Cornelius (5) : solide ces dernières semaines, le Canadien a été moyen ce soir. Perdant trop de duels pour son gabarit, Cornelius n’a pas fait une grande prestation défensive malgré quelques interventions bien senties. Il doit néanmoins faire mieux, à l’instar de ses nombreux ballons perdus avec une relance souvent défaillante sous pression.

- Luis Henrique (5) : héros de la victoire face à l’OL la semaine passée malgré une prestation timide, le Brésilien était encore aligné en tant que piston droit. Fantomatique en première période, le numéro 44 olympien se sera contenté de quelques ballons récupérés mais qui auront été rendus bêtement par moments avec des gestes élémentaires ratés. Plus entreprenant en seconde période, il aura néanmoins été maladroit dans ses incursions offensives à travers des centres ratés.

- Höjbjerg (6) : indéboulonnable dans l’entrejeu marseillais, le Danois devait travailler ses automatismes avec son nouveau coéquipier, Ismaël Bennacer. Finalement, entre deux joueurs de grande classe, la connexion aura été immédiate. Outre cette nouvelle cohabitation, le transfuge de Tottenham aura harcelé ses adversaires du milieu de terrain comme il sait si bien le faire. Peu impactant techniquement, il aura parfois pêché dans ce domaine mais il aura compensé avec plusieurs bonnes interceptions.

- Rabiot (7) : toujours positionné dans un rôle de numéro 10 sur le terrain, l’ancien du PSG a réalisé une bonne prestation. Peu touché par ses coéquipiers en première période, le joueur de 29 ans n’a pas fait grand-chose malgré une classe perceptible lors de ses quelques ballons touchés. Pour autant, il est mieux revenu en seconde période avec plus d’inspirations offensives. Partout sur le terrain, Rabiot aura réalisé un second acte impressionnant. Souverain dans les airs, il a inscrit son cinquième but de la saison d’une tête rageuse pour l’ouverture du score. Par la suite, il aura affiché une sacrée combativité qui aura donné le la à tous ses coéquipiers. Pas son meilleur match, mais un match satisfaisant. Averti à la 48e minute.

- Gouiri (7) : titularisé pour la première fois avec l’OM, Gouiri devait confirmer ses bons débuts après une entrée décisive face à l’OL la semaine passée. En première période, l’ancien de Nice n’a pas été le plus en vue. Quand il a été touché, le natif de Bourgoin-Jallieu a eu quelques gestes de classe mais la plupart de ses interventions n’auront pas eu une grande influence face à une défense scoïste attentive. Combatif, il aura été présent dans les duels et son altruisme aurait parfois pu être mieux exploité par ses coéquipiers. N’hésitant pas à dézoner, il aura beaucoup donné mais n’aura pas été assez dangereux ce soir pour marquer son premier but. Il s’est néanmoins consolé avec une passe décisive sur l’ouverture du score d’Adrien Rabiot sur corner puis d’une deuxième pour son "concurrent" Neal Maupay. Sa seconde période aura été très encourageante pour la suite. Remplacé par Amar Dedic (74e) qui aura fait parler ses qualités techniques d’entrée.

- Greenwood (5) : facteur X de l’OM depuis le début de saison, Greenwood sortait d’une belle performance contre l’OL. Plus discret ce soir, il aura néanmoins fait parler ses qualités prodigieuses à plusieurs moments.Souvent pris à deux lorsqu’il est venu récupérer le ballon au milieu de terrain ou dans l’axe, l’ancien prodige de Manchester United s’est souvent exilé sur la droite pour faire parler ses qualités de percussion. Elément le moins en vue offensivement, il n’a pas été décisif ce soir. Remplacé par un Bilal Nadir (75e), impliqué d’entrée.