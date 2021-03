Chelsea - Atlético de Madrid : les compositions probables

La suite après cette publicité

On connaîtra ce mercredi soir les deux derniers qualifiés pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Si le Bayern Munich a déjà un pied et demi au tour suivant après son succès à l'aller sur la pelouse de la Lazio (1-4), le suspens existe toujours dans l'autre rencontre du jour, qui oppose Chelsea à l'Atlético de Madrid.

Les Blues, vainqueurs à l'aller (0-1), s'avancent en favoris, mais leur marge est plus réduite face aux Rojiblancos. Pour tenter de valider la qualification, Thomas Tuchel devrait donc aligner son meilleur onze à l'heure actuelle. Un 3-4-2-1 est ainsi annoncé par la presse anglaise devant le solide Édouard Mendy. Thiago Silva toujours blessé, ce sont Cesar Azpilicueta, Andreas Christensen et Antonio Rüdiger qui tiendraient l'axe, tandis que Reece James, à droite, et Marcos Alonso, à gauche, se chargeraient des couloirs.

Bataille tactique en vue

Dans l'entrejeu, le champion du monde 2018 N'Golo Kanté part pour être associé avec le vice-champion du monde 2018 Mateo Kovacic, Mason Mount et Jorginho étant eux suspendus. Timo Werner et Callum Hudson-Odoi auront eu la charge du jeu offensif londonien, avec pour mission principale de servir au mieux Olivier Giroud, unique buteur à l'aller, en l'absence de Tammy Abraham blessé. Pour contrer l'organisation de l'ancien technicien du Paris SG, Diego Simeone, lui, devrait opter pour son traditionnel 4-4-1-1 devant l'infranchissable Jan Oblak, même s'il a récemment testé le 3-5-2.

La ligne de quatre défenseurs devrait être composée de, de droite à gauche, Kieran Trippier, Stefan Savic, José Maria Gimenez et Renan Lodi. Koke et Saul sont pressentis pour occuper le cœur du jeu, même si Thomas Lemar pourrait avoir une carte à jouer. Marcos Llorente et Yannick Carrasco animeront eux les couloirs. João Félix, très attendu, tentera d'épauler au mieux el Pistolero Luis Suarez. Vous avez dit choc ?