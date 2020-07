West Bromwich Albion : Matheus Pereira, l'homme qui met le Championship à ses pieds

La fin de saison en Championship se dessine doucement. Après 43 journées (sur 46), le Leeds de Marcelo Bielsa et West Bromwich Albion ont désormais un matelas d'avance, respectivement de 6 et 3 points, sur leurs poursuivants. On est bien partie pour les retrouver en Premier League à la rentrée prochaine sauf retournement de situation dans ce sprint final. Ça serait le grand retour des Peacocks, absents de l'élite depuis 2004. Pour les Baggies, ça ferait "seulement" deux ans passés au purgatoire. Si ces derniers parviennent à réaliser cette performance, ils le devront en particulier à Matheus Pereira, actuel meilleur passeur du championnat avec 16 assists, mais aussi auteur de 8 buts et de 4 penaltys provoqués.

Dribbleur insolent dans la pure tradition latine, le Brésilo-portugais de 24 ans a encore brillé cette semaine avec 4 offrandes en trois rencontres. Face à Hull City le week-end dernier, l'attaquant de côté a délivré trois passes décisives, dont la dernière est un chef d'oeuvre. Parvenant à se débarrasser du pressing adverse, il dépose une offrande de 40 mètres à ras de terre dans le dos de la défense, et cassant deux lignes au passage, pour l'ancien Rennais, Kamil Grosicki. «Irrésistible», «une masterclass» s'est enflammé le Birmingham Mail. Un succès 4-2, puis une nouvelle victoire face à Derby (2-0) le mercredi ont permis à son équipe de prendre une option sur la montée, sans passer par des play-offs toujours incertains, malgré un nul ce samedi face Blackburn Rovers (1-1). Si Premier League il y a, il faudra compter sur Matheus Pereira pour la saison prochaine, car, on l'a vu cette année avec Norwich et Aston Villa, le maintien ne sera pas simple.

Prêté par le Sporting CP contre un montant de 750 000 £ (environ 830 000 €), West Brom dispose de deux clauses dans le contrat lui permettant d'acquérir les droits du joueur de façon permanente, comme le raconte la BBC. La première a été validée le 20 juin dernier puisque l'élégant gaucher devait démarrer 30 rencontres de championnat. Il en est désormais à 35 titularisations (pour 39 rencontres jouées). La seconde est d'assurer la promotion en fin de saison et cela semble plutôt bien parti. Le club anglais doit maintenant réunir les fonds nécessaires, soit 9,5 M€, ce qui ne devrait pas être un problème.

Le déclic WBA

«Je lui ai dit à quelques reprises au cours de la saison que je m'attendais à ce qu'il soit encore meilleur. Contre Hull (dimanche dernier, ndlr), offensivement il était top mais il s'est battu, il courait, il a été brillant dans le pressing. C'est Matheus. C'est notre joueur. Il est l'un de ces joueurs clés lorsque nous entrons dans le dernier tiers du terrain. Si nous voulons aller en Premier League, et nous voulons aller en Premier League, alors nous avons besoin de joueurs comme lui. C'est formidable de l'avoir à ce niveau», s'est enthousiasmé l'entraîneur croate des Baggies Slaven Bilić après la rencontre de la semaine dernière. Il faudra tout de même parvenir à le conserver lors du mercato.

Avec la manne d'une montée en première division, les Baggies recevraient 100 M€ minimum. Ils ne manqueront pas de liquidités pour revaloriser celui qui a successivement été prêté à Chaves, Nuremberg puis dans son club actuel. Ils devront tout de même se méfier des courtisans qui commencent timidement à se signaler. En mars dernier, le Birmingham Mail évoquait les intérêts de West Ham et surtout de Manchester United pour le milieu offensif. Selon nos informations, des écuries saoudiennes et italiennes sont également venues aux nouvelles. Qu'on ne s'y trompe pas, recruté pour un peu plus de 10 M€ (prêt payant plus le transfert définitif) à un Sporting CP qui peut se mordre les doigts dans cette affaire, le natif de Belo Horizonte vaut au bas le mot le double de son prix d'achat.

Sa valeur pourrait même encore grimper si jamais il était nommé meilleur joueur de l'année. Il est aujourd’hui sur la liste des favoris. Dans l'entourage du joueur, on se frotte les mains d'avoir traversé la Manche l'été dernier. «Je suis très heureux parce que le projet que nous avions imaginé pour Matheus est en train de se concrétiser. Le choix WBA a été le bon. Matheus est en pleine forme, sa saison est sensationnelle, il confirme enfin tout le potentiel qu'on lui connaissait depuis longtemps. Je suis fier qu'il ait la possibilité d'exprimer son talent en Premier League», nous a confié son représentant M. Vergette. À WBA de valider sa montée désormais.