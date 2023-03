EdF: Brice Samba lance un appel à Didier Deschamps

Auteur une nouvelle fois d’une grande prestation ce samedi face à Lille (1-1), Brice Samba prouve journée après journée qu’il fait partie du gratin des meilleurs gardiens français. Des performances de grandes qualités qui pourraient bientôt lui ouvrir les portes de l’équipe de France. Subtilement interrogé à ce sujet par Thierry Henry après la rencontre face au LOSC, le portier de 28 ans n’a pas caché son envie de rejoindre un jour les Bleus au micro de Prime Video.

« L’Équipe de France ? Oui j’espère, c’est un rêve. (…) Quand on voit les retraites de Steve (Mandanda) et d’Hugo (Lloris), je pense qu’il y a de la place derrière. Et pourquoi pas lui (Lucas Chevalier) et pourquoi pas moi. On verra bien. » Premier rendez-vous le 16 mars prochain, où Didier Deschamps dévoilera sa liste pour les matchs internationaux du mois de mars.

