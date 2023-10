OM - AEK : nouveau record d’affluence au Vélodrome

Tenu en échec par deux fois, face à l’Ajax Amsterdam (3-3) en ouverture puis contre Brighton (2-2) avant la trêve internationale, l’Olympique de Marseille espère enfin lancer sa campagne européenne et ceci passera par une victoire face à l’AEK Athènes, qui a fait le plein de confiance avant son déplacement en écrasant l’Asteras Tripolis le week-end dernier. Pour y parvenir, les hommes de Gennaro Gattuso pourront compter sur le soutien massif de leurs supporters.

À ce titre, le club phocéen va connaître un nouveau record d’affluence sur la scène européenne ce jeudi à l’occasion de la 3e journée de Ligue Europa. Ce jeudi, La Provence informe que plus de 64 500 spectateurs sont attendus dans l’enceinte sportive olympienne et ce malgré le contexte du match, qui se déroule pendant les vacances scolaires à un horaire inhabituel (18h45). À noter que le précédent record datait du 5 octobre dernier, lors de la réception des Seagulls en C3 où 63 465 avaient pris place dans les gradins. En cas de succès, l’OM prendrait provisoirement la tête du Groupe B en attendant la rencontre entre l’Ajax Amsterdam et le club anglais.

