Lille : les mots forts de Burak Yilmaz dans le vestiaire

Lors de la 37e journée de Ligue 1, Lille n’a pas pu faire mieux que match nul (0-0) face à Saint-Étienne. Un partage des points qui n’arrange pas trop les Lillois dans la course au titre. Le PSG est revenu à un point à seulement une journée de la fin, mais les Dogues ont toujours leur destin en main. Face à Angers, les hommes de Galtier doivent gagner pour assurer le titre.

Après le frustrant match nul face contre les Verts, Burak Yilmaz a tenu à encourager ses coéquipiers au moment de retourner dans les vestiaires à la fin du match. « Ne vous inquiétez pas, on va être champion. Vous êtes des chiens de combat, on va être champion. La semaine prochaine, on sera champion. Vous allez voir. Contre n’importe qui, vous allez voir », peut-on entendre dans des images captées par Canal+.