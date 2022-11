Olympiakos-Nantes : les compositions officielles

Les Canaris en veulent encore plus. A partir de 18h45, le FC Nantes se déplace à Athènes pour y défier l'Olympiakos lors de la sixième et dernière journée de la phase de poules de la Ligue Europa (un match à suivre en direct sur FM). Suite à leur victoire face à Qarabagh (2-1), les Canaris (6 pts) sont assurés de finir, au minimum, à la troisième place dans le groupe G et donc de disputer la C4 en février prochain. Mais, les hommes de Kombouaré peuvent encore rêver des 16es de finale de la Ligue Europa s'ils s'imposent. En cas de victoire face aux Grecs, déjà éliminés, les Nantais peuvent ravir la deuxième place à Qarabagh (7 pts) si les Azerbaïdjanais ne l'emportent pas à Bakou face à Fribourg, assuré de finir premier.

Pour ce déplacement, Antoine Kombouaré continue avec son 4-4-2 et met Blas, Chirivella et Merlin sur le banc au coup d'envoi. Derrière, Corchia est titularisé à droite et Fabio à gauche. Castelletto accompagne Pallois en défense centrale et devant Ganago est épaulé par Mohamed. Au milieu, Guessand prend le couloir droit alors que Moutoussamy et Sissoko sont attendus dans l'entre-jeu. Côté Olympiakos, Valbuena (blessé), Bakambu, De La Fuente et James Rodriguez (non qualifiés) sont absents. Michel reste cependant fidèle à son 4-2-3-1 tout en faisant tourner. On retrouve des vieilles connaissances de la Ligue 1 avec les attaquants El-Arabi, Kamara et Hwang. Derrière, l'ancien joueur des Verts Retsos est aligné dans une équipe très remaniée.

Les compositions officielles :

Olympiakos : Tzolakis – Androutsos, Kalogeropoulos, Retsos, Vrousai – Kunde, Bouchalakis – Bowler, El-Arabi, Hwang – Kamara.

Nantes : Lafont – Corchia, Castelletto, Pallois, Fabio – Guessand, Sissoko, Moutoussamy, Simon – Ganago, Mostafa Mohamed.