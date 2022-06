Francfort : Martin Hinteregger prend sa retraite à 29 ans

Evoluant depuis l'été 2019 à l'Eintracht Francfort, le défenseur central autrichien de 29 ans, Martin Hinteregger, a décidé de prendre sa retraite, alors que son contrat courait jusqu'en 2024. «J'avais déjà pensé l'automne dernier à arrêter après la saison. J'étais dans une phase difficile sportivement : mes performances fluctuaient. Les victoires ne me faisaient plus tant de bien, mais chaque défaite faisait deux fois plus mal,» confiait-il sur le site du club.

Ayant évolué à Salzburg, au Borussia Monchengladbach, à Augsburg et donc à Francfort, il aura atteint les sommets cette saison en remportant la Ligue Europa : «j'ai tant apprécié la victoire en Ligue Europa, car je savais déjà que ce serait ma dernière grande célébration de la victoire avec les fans fantastiques de cette ville, qui est devenue ma deuxième maison. »

