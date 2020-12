Atlético de Madrid : Diego Costa demande à partir !

Diego Costa a connu beaucoup de clubs. Après un exil du côté de Chelsea entre 2014 et 2018, l'international espagnol a décidé de retrouver le club qui l'avait révélé aux yeux de l'Europe : l'Atlético de Madrid. Mais, depuis son retour, ce n'est plus le même attaquant comme peuvent en témoigner ses statistiques : 2 buts en 2018-2019, 5 l'année passée et seulement 2 cette saison.

À 32 ans, l'attaquant est surtout miné par les blessures. Depuis 2018, il a connu neuf absences sur blessure, dont une, l'année passée à cause d'une hernie discale qui l'a tenu éloigné des terrains pendant 96 jours et c'est aussi pourquoi il a manqué 16 rencontres des Matelassiers l'année passée. Difficile donc de se remettre en forme.

Le Fenerbahçe est à l'affût

Toutefois, il n'a pas abandonné l'idée de vraiment revenir sur les terrains, comme le montrent ses dernières performances. Entre temps, l'Atlético a redécouvert João Felix et surtout Luis Suarez est arrivé en provenance du Barça l'été dernier. Diego Costa commence donc à penser à son avenir et selon les informations de As, il aurait carrément demandé aux Colchoneros de résilier son contrat.

Le média espagnol explique que c'est pour des raisons familiales que le natif de Lagarto, au Brésil, a demandé à casser son contrat. Son bail actuel se termine en 2021 et son club fera tout pour l'arranger. En Turquie, on commence déjà à rêver puisque le média Fotomaç évoque les envies du Fenerbahçe pour Diego Costa. Il risque donc d'animer le mercato d'hiver, qui va ouvrir ses portes dans trois jours.