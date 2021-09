EdF : inquiétude pour Kylian Mbappé

Inquiétude du côté de l’équipe de France ce jeudi matin. Au-delà de la prestation moyenne des hommes de Didier Deschamps, la question de l’état physique de Kylian Mbappé se pose.

En effet, AS indique que le joueur du Paris Saint-Germain a ressenti une douleur au mollet lors de la rencontre face à la Bosnie. Même si cela ne l’a pas empêché de continuer le match, il ressentait tout de même une gêne et devrait subir des examens médicaux dans la journée afin d’en savoir plus.