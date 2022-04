LdC, Liverpool : la réaction à chaud d'Ibrahima Konaté

Buteur face à Benfica (1-3, quart de finale aller de Ligue des Champions), le défenseur central de Liverpool Ibrahima Konaté (22 ans) avait le sourire au micro de beIN Sports à l'issue de la rencontre.

«On est content de la victoire, mais ce n'est pas fini, il reste le retour la semaine prochaine, on a un très gros match ce week-end, c’est derrière nous maintenant», a-t-il lancé, revenant sur le film de la rencontre. «Douter ? Non, mais on a fait face à une bonne équipe de Benfica, on s’est un petit peu fait peur en seconde période, mais on a réussi à marquer le troisième but.» C'est dit.