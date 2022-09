PL : une minute d'applaudissements en hommage à feu la reine Elisabeth II

Afin de rendre hommage au règne de feu la reine Elisabeth II, qui s'est éteinte jeudi dernier à l'âge de 96 ans, la Premier League a décidé d'organiser une cérémonie avant les rencontres prévues entre les 16 et 18 septembre prochains dans le cadre de la 8e journée du championnat outre-Manche, dont 3 matches ont déjà été reportés. Une minute de silence sera également prévue à la 70e minute, en hommage aux 70 ans de règne de la reine défunte.

«Les supporters seront invités à se joindre à une minute de silence, qui sera suivie de l'hymne national, God Save The King. Des écrans géants et des panneaux périmétriques à diodes électroluminescentes afficheront des images d'hommage à Sa Majesté et les drapeaux des terrains seront mis en berne. Lorsque l'horloge tournera à 70 minutes, les fans seront invités à applaudir les 70 ans de règne de la Reine», peut-on lire dans le communiqué de la ligue.

