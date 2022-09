PL : Manchester United - Leeds finalement reporté

Initialement prévue ce week-end, la rencontre comptant pour la huitième journée de Premier League entre Manchester United et Leeds United va être reportée. «Après de longues conversations avec la Premier League, la police du Grand Manchester et le Conseil de Trafford, la décision a été prise de reporter le match de Premier League de Manchester United contre Leeds United, qui devait avoir lieu à Old Trafford à 14h00, le dimanche 18 septembre», officialisent les Red Devils dans un communiqué ce lundi.

«Cela est dû aux forces de soutien de la police du Grand Manchester à travers le Royaume-Uni dans des lieux et des événements de grande importance après le décès de Sa Majesté la reine Elizabeth II. Le club réitère que la sûreté et la sécurité de nos supporters sont primordiales et, après avoir examiné toutes les options disponibles, nous soutenons la décision qui a été prise en collaboration avec les autorités compétentes», ajoute le club. À noter que le choc Chelsea-Liverpool, également prévu ce week-end, devrait aussi être reporté.