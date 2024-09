Algérie : les confidences de Vladimir Petkovic sur le foot africain

Sélectionneur de l’Algérie depuis février 2024, Vladimir Petkovic découvre petit à petit le football africain. Et son aventure algérienne a commencé avec deux victoires, un match nul et une défaite. Déjà critiqué par les supporters algériens, le coach de 61 ans est revenu sur les difficultés du football africain dans un entretien accordé au site officiel de la CAF.

La suite après cette publicité

« Le football africain est sans aucun doute différent du football européen. Il est plus compétitif et connaît actuellement un développement important. Nous l’avons vu lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, qui était d’un très haut niveau. (…) La CAN est une compétition fantastique. La dernière édition a été pleine de surprises, notamment avec le sacre de la Côte d’Ivoire qui avait pourtant frôlé l’élimination lors de la phase de poules. Réussir dans cette compétition nécessite beaucoup de travail et de sacrifices, ce qui passe par savoir saisir sa chance dans les moments les plus importants », a-t-il ainsi lancé.