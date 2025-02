OM - AS Saint-Etienne : les compositions probables

Après les coupes d’Europe, place au championnat. C’est au tour de l’OM d’entrer en piste dans cette 22e journée de Ligue 1. Seul dauphin du PSG, à dix points du leader, mais déjà 6 longueurs devant l’OGC Nice, le club phocéen a l’occasion de creuser encore un peu plus l’écart avec la réception de l’AS Saint-Etienne au Vélodrome ce samedi (17h). Marseille part bien sûr dans la peau du favori face au 16e et barragiste, et souhaite à tout prix éviter un nouvel affront à domicile contre un mal classé, comme ce fut le cas contre Angers, Reims et Auxerre lors de la première moitié de saison.

La suite après cette publicité

Depuis, il y a eu des changements, dont un mercato qui a considérablement renforcé les rangs olympiens. Quelques recrues devraient d’ailleurs intégrer le onze de Roberto De Zerbi. Rulli sera présent dans le but, protégé par une défense à trois, comme c’est le cas depuis l’automne. Pour accompagner Balerdi, le capitaine, Murillo à droite et Kondogbia à gauche devraient débuter la rencontre. Cornelius ferait les frais de ce choix, lui qui était titulaire à Angers le week-end dernier. Luiz Felipe démarrerait une nouvelle fois sur le banc. Il n’a toujours pas disputé la moindre minute depuis sa signature.

Bennacer et Gouiri pour enchainer

Tout l’inverse de Bennacer, déjà titulaire pour son premier match contre le SCO. L’international algérien est bien parti pour enchaîner au milieu de terrain en compagnie de Hojbjerg, laissant Rongier en dehors du onze de départ. La concurrence est féroce partout. Luis Henrique et Dedic prendraient place sur les ailes, dans un rôle de piston. Enfin, Rabiot serait aligné un cran plus haut pour épauler le nouveau duo d’attaquants. Arrivé cet hiver, Gouiri, déjà décisif face à l’OL et Angers, accompagnerait Greenwood, au détriment de Neal Maupay.

La suite après cette publicité

De son côté, Saint-Etienne a besoin de points depuis la seule victoire de Eirik Horneland lors de son premier match contre Reims. Depuis, les Verts ont enchaîné 5 rencontres sans victoire. Le coach norvégien envisage un 4-3-3 avec Larsonneur dans le but. Pétrot et Cornud sont attendus aux postes de latéraux, encadrant une charnière composée de Nade et Batubinsika. Dans l’entrejeu, Ekwah commencerait en pointe basse, laissant le champ libre à Bouchouari et Mouton. Devant, les présences de Davitashvili à gauche et de Cardona à droite sont pressenties avec Stassin en pointe.

Parions Sport en Ligne vous offre 15€ sans dépôt et jusqu’à 85€ de bonus pour votre première inscription.Un score de 2-1 entre l’OM et ASSE vous rapporte jusqu’à 770€