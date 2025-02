Amine Gouiri-Ismaël Bennacer, le nouveau duo à la sauce algérienne qui enflamme l’OM et l’Algérie

«One, Two, Three, viva l’Algérie !» Mardi soir, Ismaël Bennacer (27 ans) a été chaleureusement accueilli par des fumigènes et le célèbre chant des supporters de l’équipe nationale algérienne à son arrivée à l’aéroport de Marignane. Natif d’Arles, le milieu de terrain, recruté par l’Olympique de Marseille sur le gong, était très heureux de partager un moment de communion avec de nombreux fans du club phocéen, qui avaient fait le déplacement pour lui souhaiter la bienvenue. Le sentiment a été plus ou moins le même pour Amine Gouiri (24 ans), arrivé vendredi à Marseille après de longues négociations avec le Stade Rennais. Il a bien été reçu à l’aéroport puis à l’Orange Vélodrome, où des drapeaux algériens et le tifo sortis dans les tribunes lors de l’Olympico (3-2) lui ont fait chaud au cœur.

La suite après cette publicité

Il en a d’ailleurs parlé lundi lors de sa conférence de presse de présentation : «les liens entre Marseille et l’Algérie sont très forts. Sincèrement, ça a beaucoup compté aussi, parce que c’est une ville qui vit pour le football. En tant qu’international algérien, je ressens une vraie connexion. Quand je joue avec la sélection, l’ambiance est très intense, et hier, j’ai retrouvé un peu cette même énergie. Avec tous les drapeaux algériens dans le stade, ça m’a vraiment touché. Quand je suis sorti pour ma présentation, trois minutes avant le match, ça m’a fait chaud au cœur. J’ai entendu beaucoup de chants en arabe, en hommage à l’Algérie. Je pense que ce soutien va beaucoup m’aider.» Bennacer, lui, a avoué que les liens forts entre Marseille et l’Algérie n’ont pas pesé sur sa décision.

La connexion Marseille-Algérie est de retour

«La communauté algérienne à Marseille ? Cela n’a pas forcément joué dans mon choix, c’est tant mieux, mon choix s’est porté sur le projet, sur le club, sur le coach. Niveau pression, quand je joue en Algérie, je n’ai pas la pression. Le Vélodrome c’est quelque chose, mais l’Algérie, c’est pas mal.» Il a aussi précisé être très heureux de retrouver son coéquipier en sélection nationale. «J’ai appris à connaître Amine Gouiri avec la sélection. C’est un bon garçon, respectueux et talentueux. Ça me fait plaisir qu’il soit là. Je connais pas mal de joueurs dans le groupe et j’espère que mon intégration sera la meilleure possible» En tout cas, lui, comme Gouiri, peuvent déjà compter sur le soutien des amoureux de l’OM et de l’Algérie.

La suite après cette publicité

Il faut dire qu’ils sont les premiers Fennecs à rejoindre les Olympiens depuis Foued Kadir il y a une douzaine d’années. D’autres avant lui avaient d’ailleurs porté la mythique tunique de l’OM à l’image de Djamel Belmadi, Ali Bouafia, Brahim Hemdani, Karim Ziani ou encore de Salim Arrache. Raïs M’Bolhi ou Najib Ammari sont, eux, passés au sein des catégories jeunes. Certains footballeurs algériens, eux, ont été liés de près ou de loin à Marseille sans pour autant y signer. On pense à Youcef Atal ou encore à Riyad Mahrez, qui a été recalé par l’OM. Ce qui n’a pas été le cas d’Amine Gouiri et d’Ismaël Bennacer. Depuis leurs signatures, on est ravi au pays comme nous l’a expliqué Yassine Bouali, directeur de la rédaction de Shoot Africa.

Un lien particulier entre l’OM et les Fennecs

«Quand on connaît la ville de Marseille, avec la grosse communauté algérienne qui vit là-bas et qui est très passionnée, c’est une très bonne chose pour le club, notamment sur le plan marketing. Ça fait très longtemps qu’on n’avait pas vu un international algérien à l’OM. Tout d’un coup, on en a deux grâce à Medhi Benatia, qui a fait un excellent travail grâce à son réseau. Ils peuvent apporter énormément de choses à l’OM. Ce sont deux joueurs avec des tempéraments méditerranéens, ce sont deux internationaux algériens. Ils ne seront pas dépaysés. Gouiri reste sur sa faim à Rennes, où il n’a pas pu s’exprimer pleinement. L’environnement, la ville, ce n’était pas ce qui lui fallait. Aujourd’hui, à Marseille, il retrouve un certain engouement, de la chaleur. »

La suite après cette publicité

Il poursuit : «ce sont des Méditerranéens, des affectifs, ils ont besoin de se sentir aimés. Sur ce plan-là, ils ne seront pas dépaysés. Sportivement, ce sont deux grands joueurs. Malgré ses blessures ces dernières années, Ismaël Bennacer a fait son retour récemment avec Milan. Il est toujours au niveau. Il va apporter son expérience, sa clairvoyance. C’est le club qu’il lui fallait pour une dernière expérience au très haut niveau. 27 ans, ce n’est pas vieux. Gouiri a 25 ans. Il a beaucoup de choses à apporter à l’OM. Pour moi, c’est l’un des meilleurs mercatos de l’OM (…) Je pense que les deux joueurs vont aussi retrouver une ambiance qui ressemble à celle qu’ils connaissent en Algérie et qui va peut-être leur permettre de donner le meilleur d’eux-mêmes.»

Un accueil à la sauce algérienne

De son côté, La Gazette du Fennec s’est enflammée pour l’arrivée de l’ancien de l’OL. «Ca y est, Amine Gouiri est officiellement un joueur de l’Olympique de Marseille. Le Fennec écrit son nom sur la longue liste des Algériens ayant évolué au sein du club marseillais. L’arrivée de Gouiri rétablit la connexion Marseille-Algérie !» Après sa grande première, la GDF a ajouté : «après sa belle entrée, Gouiri adopté par le Vélodrome, une Dingouiri ! (…) Amine Gouiri a montré de belles choses à l’occasion de l’Olympico face à son club formateur, l’Olympique Lyonnais. L’international algérien a été décisif, avec un petit peu de chance, sur le but de l’égalisation de l’OM, et a participé à l’effort collectif qui a ramené le 3e but marseillais. De quoi laisser dire que le scénario de son entrée face à son club formateur était « scripté ». Au-delà de sa première réussie, Gouiri a été accueilli à bras ouverts par les supporters de Marseille, eux qui lui ont réservé un énorme drapeau algérien.»

La suite après cette publicité

Même sentiment du côté de DZ Foot. «Très bien accueilli par la diaspora algérienne à Marseille, Amine Gouiri s’est également senti plus que bienvenu au Stade Vélodrome.» Ismaël Bennacer espère, lui aussi, connaître des débuts de rêve. En Algérie, on aimerait voir briller les deux internationaux de l’OM. C’est le cas de Compétition. «En l’espace de 72h, l’Olympique de Marseille a recruté deux internationaux algériens. Après avoir officialisé la venue d’Amine Gouiri vendredi, qui a même pris part au fameux Olympico (OM-OL 3-2), lundi tard dans la soirée, Ismaïl Bennacer a emboîté le pas à son coéquipier en équipe nationale. Ces deux acquisitions simultanées ont été accueillies avec ferveur du côté du Vieux Port. Accusée de recaler les joueurs d’origine algérienne, en trois jours, la direction marseillaise a effacé cette mauvaise réputation.»

Une bonne nouvelle pour la sélection nationale

Compétition ajoute : «on se souvient que pendant la dernière décennie, plusieurs internationaux algériens étaient proches de l’OM, on cite pêle-mêle, Mahrez, Bentaleb, Belkebla ou tout récemment Mohamed Bachir Belloumi et Youcef Atal, mais aucun d’eux n’a eu l’honneur d’enfiler le maillot marseillais, ce qui confirmera le doute des Algériens de Marseille, des voix s’étaient même élevées cet été, après l’épisode Youcef Atal. L’actuel défenseur d’Al Sadd avait, rappelons-le, tout conclu avec Pablo Longoria et Mehdi Benatia. Quand l’information est sortie, le maire de la ville s’est opposé fermement à son recrutement. Cette injonction d’un politicien fit réagir les fans du club, qui ont regretté que le président de l’OM ait cédé à la pression du maire. Ils promirent d’ailleurs de lui mener la vie dure cette saison, puisque, comme on le sait, le jour de match, plus de la moitié des travées du Vélodrome sont occupées par des Algériens »!

Et d’après la publication algérienne, d’autres pourraient encore garnir les rangs du club à l’avenir. «Il est possible qu’à l’avenir le contingent algérien soit renforcé, puisque les dirigeants marseillais gardent un œil sur Ibrahim Maza (Hertha Berlin) et Himad Abdelli (SCO Angers).» En attendant, l’OM peut compter sur son duo 100% algérien. Ce qui est une bonne chose pour les Verts selon Yassine Bouali. «Pour l’équipe nationale, c’est une bonne nouvelle. Ils sont dans un club où il y a une pression permanente, de la fougue, de la passion. C’est ce qui entoure généralement les Fennecs. Donc, ils ne seront pas dépaysés. Ça permettra aussi aux joueurs de se préparer pour le prochain rendez-vous 2025. Je pense que les premiers bénéficiaires, ce sont bien les Fennecs.» Contactée par nos soins, la Fédération Algérienne de Football n’a pas souhaité commenter les arrivées de Gouiri et Bennacer à l’OM. Mais nul doute que le sélectionneur Vladimir Petkovic et son staff ont vu tout cela d’un bon œil.