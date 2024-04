SPL : Al-Ittihad s’impose au finish, Al-Ettifaq et Al-Wehda se partagent les points

Pour la 28e journée de la Saudi Pro League, Al-Ittihad avait fort à faire en se déplaçant à Al Hazem. Les joueurs de Marcelo Gallardo ont bien entamé leur match grâce à une réalisation de Saleh Al Amri, son premier but depuis début décembre. Al Hazem a ensuite aidé les visiteurs à faire le break avec un contre-son-camp du Brésilien Paulo Ricardo. Or, les locaux sont revenus dans la partie grâce à des buts de Mohamed Al Thani puis de Toze. C’est l’ancien joueur de West Bromwich Albion, Ahmed Hegazy, qui a permis aux siens de l’emporter au bout du temps additionnel (2-3).

De son côté, Karim Benzema est de nouveau resté muet devant le but, lui qui n’a trouvé qu’une seule fois le chemin des filets depuis son retour à la compétition il y a un mois. Mais avec cette victoire, Al-Ittihad peut toujours croire au podium. Riyad Mahrez et son équipe d’Al Ahli ne sont provisoirement qu’à 2 points. Le deuxième match de la soirée n’a pas offert un tel spectacle. Al-Ettifaq et Al-Wehda se sont quittés sur un match nul et vierge (0-0). Al Wehda reste encore à l’abri de la relégation. Avec douze points de retard sur le podium, la qualification pour la Ligue des champions asiatique semble bien compromise.